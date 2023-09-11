Открываем студию лазерной эпиляции: с чего начать

2. Аренда помещения.

Первое, на что нужно обратить внимание, – соответствие объекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН), иначе салон просто не открыть. Также нужно учитывать удобство для клиентов – хорошую транспортную доступность, наличие парковки.

3. Выбор аппарата для лазерной эпиляции.

Это самый важный этап, так как качество аппарата имеет решающее значение для успеха бизнеса. В настоящее время для эпиляции используются три типа лазеров:

Александритовый – мощная технология, эффект от которой виден сразу после процедуры. Из минусов: александритовые аппараты стоят дорого и не подходят клиентам с темными типами кожи.

Неодимовый – такой лазер работает с любыми типами кожи, но процедуры обычно долгие и болезненные.

Диодный – самый универсальный и безопасный вариант. Диодные аппараты стоят относительно недорого и подходят почти всем типам кожи и волос. Единственный минус – видимый эффект наступает через 10-14 дней после процедуры, о чем нужно заранее предупреждать клиента.

Предпринимателям, которые открывают свой первый салон, эксперт советует остановиться на диодном лазере. Чтобы не потеряться в выборе конкретной модели, стоит обратить внимание на следующие факторы:

Ресурс аппарата – это максимальное количество вспышек, которое может сделать лазер. Чем их больше, тем дольше прослужит аппарат.

Расходные материалы: фильтры, картриджи, лампы-вспышки и т.д. Оптимальный вариант для новичка – приобрести аппарат, в котором из расходников используется только охлаждающая жидкость.

Удобство манипулы (деталь, через которую передается импульс от аппарата до фолликул, прим. ред.). Важно убедиться, что манипула легкая, хорошо лежит в руке и не имеет большой отдачи.

Наличие регистрационного удостоверения. Аппарат лазерной эпиляции – медицинский прибор, поэтому он должен пройти соответствующую сертификацию. Ни в коем случае нельзя покупать аппараты, которые позиционируются как бытовые. Это незаконно и опасно.

Доставка и сервисное облуживание. Чем быстрее происходит доставка и техобслуживание, тем меньше перерывы в работе бизнеса.

4. Найм сотрудников.

Подбор персонала можно вести через тематические городские группы и сообщества в социальных сетях, а также с помощью сайтов с вакансиями.

5. Продвижение.

Основные площадки для продвижения в бьюти-сфере – это социальные сети. Чтобы развивать соцсети, нужны знания, время и деньги, но даже новички могут быстро привлечь внимание к своему салону с помощью коллабораций с микроинфлюенсерами.

6. Оптимизация бизнес-процессов.

После 1-2 месяцев работы необходимо провести анализ, выявить недочеты и неудачные решения, а затем исправить их. Такую оптимизацию нужно регулярно проводить и в дальнейшем, но особенно часто – в первый год работы салона.

На что еще важно обратить внимание