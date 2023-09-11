Открываем студию лазерной эпиляции: с чего начать
Эксперт Никита Щуренков дал советы по открытию студии лазерной эпиляции.
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Люди всегда хотят хорошо выглядеть, поэтому бизнес в сфере красоты вряд ли потеряет актуальность. Одна из наиболее популярных процедур на рынке бьюти-услуг – лазерная эпиляция. К тому же это самый эффективный и притом безопасный способ удаления волос. О том, как открыть свою студию лазерной эпиляции, рассказывает Никита Щуренков, коммерческий директор группы компаний Magic Technology.
Салон лазерной эпиляции – выгодный бизнес
По словам эксперта, услуга лазерной эпиляции имеет ряд экономических преимуществ для предпринимателя.
Во-первых, это широкая целевая аудитория. Эпиляцию делают миллионы женщин от 18 лет и до преклонного возраста. Также услуга стремительно набирает популярность среди мужчин.
Во-вторых, при работе с лазерным аппаратом используется минимум расходников, что выгодно отличает эту технологию от шугаринга и депиляции воском.
Никита Щуренков
Коммерческий директор группы компаний Magic Technology
Кроме того, услуга предполагает многократное возвращение клиента. Чтобы достичь ощутимого эффекта, требуется не менее пяти процедур, причем отдельно эпилируются разные зоны: бикини, голени, бедра, подмышки, спина, живот. Получается, что один клиент может посетить салон десятки раз.
Открываем салон. Пошаговая инструкция
Открытие любого бизнеса происходит в несколько этапов, и салон лазерной эпиляции не является исключением.
1. Составление бизнес-плана.
Любую идею необходимо облечь в структурированный бизнес-план.
Нужно произвести расчет доходов и расходов на год вперед, разработать маркетинговую стратегию, политику ценообразования, модель работы с персоналом, оборудованием и поставками.
Никита Щуренков
Коммерческий директор группы компаний Magic Technology
2. Аренда помещения.
Первое, на что нужно обратить внимание, – соответствие объекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН), иначе салон просто не открыть. Также нужно учитывать удобство для клиентов – хорошую транспортную доступность, наличие парковки.
3. Выбор аппарата для лазерной эпиляции.
Это самый важный этап, так как качество аппарата имеет решающее значение для успеха бизнеса. В настоящее время для эпиляции используются три типа лазеров:
- Александритовый – мощная технология, эффект от которой виден сразу после процедуры. Из минусов: александритовые аппараты стоят дорого и не подходят клиентам с темными типами кожи.
- Неодимовый – такой лазер работает с любыми типами кожи, но процедуры обычно долгие и болезненные.
- Диодный – самый универсальный и безопасный вариант. Диодные аппараты стоят относительно недорого и подходят почти всем типам кожи и волос. Единственный минус – видимый эффект наступает через 10-14 дней после процедуры, о чем нужно заранее предупреждать клиента.
Предпринимателям, которые открывают свой первый салон, эксперт советует остановиться на диодном лазере. Чтобы не потеряться в выборе конкретной модели, стоит обратить внимание на следующие факторы:
- Ресурс аппарата – это максимальное количество вспышек, которое может сделать лазер. Чем их больше, тем дольше прослужит аппарат.
- Расходные материалы: фильтры, картриджи, лампы-вспышки и т.д. Оптимальный вариант для новичка – приобрести аппарат, в котором из расходников используется только охлаждающая жидкость.
- Удобство манипулы (деталь, через которую передается импульс от аппарата до фолликул, прим. ред.). Важно убедиться, что манипула легкая, хорошо лежит в руке и не имеет большой отдачи.
- Наличие регистрационного удостоверения. Аппарат лазерной эпиляции – медицинский прибор, поэтому он должен пройти соответствующую сертификацию. Ни в коем случае нельзя покупать аппараты, которые позиционируются как бытовые. Это незаконно и опасно.
- Доставка и сервисное облуживание. Чем быстрее происходит доставка и техобслуживание, тем меньше перерывы в работе бизнеса.
4. Найм сотрудников.
Подбор персонала можно вести через тематические городские группы и сообщества в социальных сетях, а также с помощью сайтов с вакансиями.
5. Продвижение.
Основные площадки для продвижения в бьюти-сфере – это социальные сети. Чтобы развивать соцсети, нужны знания, время и деньги, но даже новички могут быстро привлечь внимание к своему салону с помощью коллабораций с микроинфлюенсерами.
6. Оптимизация бизнес-процессов.
После 1-2 месяцев работы необходимо провести анализ, выявить недочеты и неудачные решения, а затем исправить их. Такую оптимизацию нужно регулярно проводить и в дальнейшем, но особенно часто – в первый год работы салона.
На что еще важно обратить внимание
Лазерная эпиляция – довольно дорогая услуга, поэтому клиенты заслуживают индивидуального подхода. Чтобы человек чувствовал, что каждый рубль потрачен не зря, необходимо обеспечить высокий уровень сервиса.
Никита Щуренков
Коммерческий директор группы компаний Magic Technology
Как утверждает Никита Щуренков, клиент в салоне должен ощущать:
- Безопасность. Нужно рассказать ему про аппарат, показать сертификаты, предупредить о противопоказаниях и пр.
- Заботу и внимание. С клиентом нужно общаться: можно узнать, какие еще косметические процедуры он посещает или посещал раньше, чем занимается и т.д. Также в салоне важно создать атмосферу для расслабления. Человек должен не просто отсиживать процедуру, но и отдыхать, отвлекаться от повседневных проблем.
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