«Все добрые, ласковые — а потом нож в спину»: Дина Аверина призналась, что сложно заводит друзей

Серебряная призерка Олимпийский игр по художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что сложно заводит друзей. Она и ее муж, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, присоединились к участникам проекта «Ставка на любовь» на канале «Пятница!». Об этом стало известно «Страстям».

С первых дней в шоу Дина Аверина дала понять, что для нее важна дистанция и честность в отношениях с другими парами. Она объяснила свою позицию так.

«Я могу со всеми найти общий язык, но как спортсменка все равно буду держаться подальше. Почему я так решила? Я очень сложно завожу друзей. Спорт воспитал так, что не надо доверять никому. Все добрые, ласковые, говорят тебе в лицо одно, а за спиной — совсем другое. И в любой момент — нож в спину», — поделилась Аверина.

Такой отстраненный настрой некоторые не оценили. Участница проекта Карина Нигай высказала мнение, что подобная стратегия может осложнить пребывание новичков в коллективе.

«Абстрагироваться от людей — это тоже выбор. Но, на мой взгляд, когда ты новенький, такая позиция не очень хорошо влияет на твое дальнейшее пребывание здесь», — отметила Нигай.

В ответ на это Дина Аверина подчеркнула, что за внешней силой и выдержкой спортсмена скрывается обычная уязвимость. По ее словам, сложности проекта одинаково тяжелы для всех.

«Они думают, что мы, спортсмены, такие сильные. Но это совсем не про спорт. В спорте мы каждый день отрабатывали свою программу, чтобы становиться лучше и сильнее. Здесь мы не знаем, какие испытания нас ждут, и нам тоже сложно — так же, как и всем», — пояснила гимнастка.

Еще одной темой для критики со стороны Авериной стали коалиции, сформировавшиеся среди участников. Спортсменка заявила, что выступает за честную конкурентную борьбу между парами, а не объединение в группы.

«Я бы хотела, чтобы все было по-честному. Я по-другому не умею. Если сказали, что соревнуются пары — значит, пусть соревнуются пары. Зачем объединяться в команды против всех, каждый раз пытаться выгнать новеньких, а при личном общении оставаться такими “чистыми и святыми”? Это подло», — заявила она.

Ее поддержал супруг и напарник по проекту Дмитрий Соловьев, который также не одобрил тактику группировок.

«Я не считаю, что это дорога, которую оценят. Как это вообще со стороны выглядит — шесть взрослых людей сплотились против всех и вот так идут одной группой. Не знаю… странновато. Для меня это дорога слабого», — добавил фигурист.

Новый выпуск реалити «Ставка на любовь» выйдет 10 октября в 18:50 на канале «Пятница!».