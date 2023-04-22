Отказаться, чтобы обрести: почему аскеза стала популярной и как она работает
Аскеза – это практика добровольного ограничения себя в чем-то в целях духовного самосовершенствования и достижения определенных целей. Эта практика была известна в различных религиях и философских учениях на протяжении многих веков, но в последние годы стала особенно популярной в западной культуре. Некоторые эксперты связывают это с ростом популярности медитации и йоги. Разбирались с нейрокоучем Бибигуль Кушалиевой, зачем нужна аскеза и в каких видах её практикуют.
Аскеза может включать в себя различные практики, такие как пост, отказ от алкоголя, курения или наркотиков, использования социальных медиа и т.д.
«Человек, отказываясь от какой-либо вредной привычки или ограничивая себя в каких-то вещах, тем самым способствует высвобождению энергии, которая раньше уходила на эти самые действия. Высвобождение энергии, хоть и временное – причина практики аскезы», - поясняет эксперт.
По ее словам, один из принципов аскезы – сложность. Это прежде всего про сознательный выход из зоны комфорта и про преодоление самого себя – только так аскеза будет работать.
Целью таких ограничений является увеличение контроля над своим телом и уменьшение влияния материальных желаний на свою жизнь. В современном мире люди все чаще обращаются к практикам осознанности и самопознания, поэтому аскезы набирают популярность. Одним из основных преимуществ аскезы является укрепление воли, что также может привести к более глубокому пониманию самих себя и своих ценностей. Многие люди также утверждают, что благодаря аскезе они заметно улучшили свое физическое и психическое здоровье.
Бибигуль Кушалиева
Нейрокоуч
Виды аскезы:
● Пост – это отказ от пищи или определенных продуктов питания на определенный период времени или навсегда, например, отказ от животной пищи. Пост – очень распространенная практика аскезы в большинстве мировых религий: христианстве, исламе, иудаизме, буддизме и индуизме.
● Молчание – практика отказа от разговора на определенный период времени. Молчание в качестве аскезы применяется в различных религиозных традициях, включая буддизм и христианство, как способ достижения внутреннего спокойствия и покоя.
● Медитация – это тоже практика аскезы, которая включает в себя сосредоточение на дыхании, мыслях или мантрах, с целью достижения внутренней гармонии и покоя. Используется во многих религиях, включая буддизм, христианство и иудаизм.
● Паломничество – посещения святых мест и храмов с целью получения духовного просветления и благословения. Паломничество популярно в христианстве, исламе и индуизме.
● Аскетизм – это отказ от материальных благ и жизни в простых условиях, с целью достижения духовной просветленности. Эта практика используется во многих религиях, включая христианство, буддизм и ислам.
Стоит учитывать, что практика аскезы может быть очень сложной и требует серьезной самодисциплины и отдачи. Кроме того, она может быть опасной для людей с некоторыми медицинскими проблемами, подчеркивает Кушалиева.
«Аскеза – это один из инструментов глубокого духовного развития, способствующий выходу на путь к совершенствованию и личностному росту», - добавила нейрокоуч в заключение.
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