Отказаться, чтобы обрести: почему аскеза стала популярной и как она работает

Аскеза – это практика добровольного ограничения себя в чем-то в целях духовного самосовершенствования и достижения определенных целей. Эта практика была известна в различных религиях и философских учениях на протяжении многих веков, но в последние годы стала особенно популярной в западной культуре. Некоторые эксперты связывают это с ростом популярности медитации и йоги. Разбирались с нейрокоучем Бибигуль Кушалиевой, зачем нужна аскеза и в каких видах её практикуют.

Аскеза может включать в себя различные практики, такие как пост, отказ от алкоголя, курения или наркотиков, использования социальных медиа и т.д.

«Человек, отказываясь от какой-либо вредной привычки или ограничивая себя в каких-то вещах, тем самым способствует высвобождению энергии, которая раньше уходила на эти самые действия. Высвобождение энергии, хоть и временное – причина практики аскезы», - поясняет эксперт.

По ее словам, один из принципов аскезы – сложность. Это прежде всего про сознательный выход из зоны комфорта и про преодоление самого себя – только так аскеза будет работать.