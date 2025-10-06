Отец пятерых детей Михаил Евланов рассказал об их отказе становиться актерами и непубличном образе жизни

Актер Михаил Евланов — многодетный отец. У него пять наследников, но пока никто не захотел идти по его стопам. Артист признался, что его это не расстраивает, ведь главное, чтобы они получали удовольствие от дела, которое выберут. Об этом он рассказал в интервью сайту «Страсти».

По словам Евланова, он старается не вмешиваться в жизнь детей и не показывать их в Сети, так как хочет, чтобы они были самостоятельными.

«Я не освещаю [жизнь детей] по той причине, что, мне кажется, этого не нужно делать. Причем в педагогических целях. Я рос абсолютно самостоятельным человеком. С девяти лет я уже понял, что мне самому все нужно решать. Не подумайте, у меня были родители, все нормально. Просто я понял, что надо быть самостоятельным. И чем раньше дети начнут это понимать, тем меньше у нас будет инфантилов и нудил. Человек самостоятельно должен строить свою дорогу. Кем он будет — неважно. Артист, менеджер, рабочий — все равно. Самостоятельность — это характер, дисциплина. Если у тебя это будет, то остальное прилипнет очень быстро», — рассказал Михаил.

Актер подчеркнул, что не навязывает свои взгляды детям, поэтому они вольны выбирать, кем им быть. Хотя старшему сыну он все же пытался привить любовь к кино. Но это оказалось бесполезно. Мальчика больше привлекла живопись.

«Первого сына я брал на съемки. Конечно, хотелось его приобщить поначалу, но не настолько, чтобы я его прям пропихивал, как многие родители. Он поглядел на это все и, наверное, понял, что это очень тяжело и нужно очень много всего преодолевать, терпеть, а он этого не хотел», — поделился Евланов.

Старший сын актера окончил стоматологический факультет, но затем, по словам Михаила, засомневался — точно ли это то, чем он хочет заниматься.

«Он закончил стоматологический, но сейчас взял паузу. Говорит: „Пап, мне нужно понять, что мне близко“. Ему нужно от чего-то отталкиваться: либо дальше развивать карьеру стоматолога, либо двигаться в другом направлении. Он по первому образованию художник. И, видимо, его это не отпускало, пока он учился. Я его не тороплю, не склоняю. Хотя, конечно, свои пять копеек вставил. Стоматолог — это всегда профессия про деньги. Это в шутку, конечно. Но все-таки я на 100% уверен, что, какую бы он ни выбрал профессию, он должен от нее получать удовольствие. Очень нравиться она должна. <…> К своим детям я не лезу, не к старшим, не к младшим. Пусть они занимаются собой. Вообще каждый человек должен всегда заниматься собой, тогда будет толк», — рассказал Михаил Евланов.

Младший сын актера тоже тяготеет к искусству, но не к живописи, а к музыке. Михаил признался, что Тихон закончил Гнесинку.

«Мой младший сын Тихон — музыкант. Он закончил Гнесинку, настоящий фанат музыки. Он ее очень любит, и музыка — любит его. Вот такое совпадение. Он в этом плане абсолютно целеустремленный человек, играет на двух инструментах. Я, конечно, им горжусь», — поделился артист.

Интервью с Михаилом Евлановым читайте на сайте «Страсти».