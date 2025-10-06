«Просто знаю, что я лучший актер страны»: Михаил Евланов о роли Пушкина, работе с Бондарчуком и Ефремове

— Все-таки «Мой друг, кот и Пушкин» - это скорее проект-исключение в вашей фильмографии, ведь в основном в ней детективные драмы. А что вам ближе самому?

— Вот скажу правду. Для меня этот проект с детьми, конечно, стал чем-то новым, неизведанным, потому что я с детьми… ну, не мое это совершенно. А тут как-то я не погружался ни в какие дебри, играл себе и играл. Но несколько раз я ловил себя на мысли, что есть что-то такое в детях, за чем многим артистам нужно наблюдать. Эта детская открытость, чистые глаза. Все это быстро проходит. Я помню и по старшему своему сыну. Он был открытый, улыбчивый, а потом бац и уже не такой. И по другим детям я это вижу. Видимо, это данность, которую нужно принять, либо грустить по этому поводу. Я просто не люблю грустить, поэтому воспринимаю все, как есть. Просто, когда человек закрывается, появляются и комплексы. Уверен, что и вы закрывались, и я закрывался, потому что, когда ты постоянно открыт, тебя пинают, плюют, говорят грязные слова, а тебе с этим потом ходить. А маленькие дети не такие. У них же столько энергии! Они засыпают с этой энергией и не думают ни о каких дурацких темах. Они только думают, что они радостные, прекрасные. Но, возвращаясь к вопросу, мне все равно, что играть. Главное, с кем играть и про что. Хотя про что я сам соображу, я в этом плане самодостаточный артист. И важно, чтобы режиссер был не нудила, а человек с юмором – это обязательно. Если режиссер без юмора, то 100%, что картина не получится.

— А что касается ваших детей – от вас тоже отгораживаются?

— Нет, как могут дети от отца отгораживаться? Они закрываются от мира. А я их любимый отец, они мои любимые дети. Как они могут от меня закрываться? Я же не плохой человек. Я просто наблюдаю, я в принципе человек наблюдательный. Вижу, как мой сын заходит в магазин, как на него смотрит кассирша. У нее что-то не сложилось, и она говорит: «Отойди, мальчик, не трогай». И это тоже влияет на то, что человек закрывается. Но это просто пример, так-то таких полно.

— Не расстроились, кстати, что дети не захотели пойти по вашим стопам и становиться актерами?

— Да нет. Это на самом деле и самая классная, и самая… Нет, не могу сказать, что самая сложная, но это офигенная профессия. Встав на эту лыжню, нужно просто ехать и понимать, что ты один на этих лыжах. Может быть много ям и поворотов, но тебе нужно устоять. А там может быть еще такая горка, что прыгнешь, оттолкнешься от земли, полетишь вроде хорошо, а приземлишься ли – непонятно. Профессия актера очень мудрая, но и жесткая. Во многом артист зависит не только от продюсеров, но и от членов группы, режиссера. Хотя нынче от продюсеров все зависит. А они сейчас малограмотные какие-то люди. Хочется всегда, чтобы люди были соратники. А у меня было за мою многолетнюю карьеру несколько раз, когда смотришь на команду и понимаешь, что она классная.

— Вы практически не освещаете жизнь своих детей в блоге, почему?

— Я не освещаю по той причине, что, мне кажется, этого не нужно делать. Причем в педагогических целях. Я рос абсолютно самостоятельным человеком. С девяти лет я уже понял, что мне самому все нужно решать. Не подумайте, у меня были родители, все нормально. Просто я понял, что надо быть самостоятельным. И чем раньше дети начнут это понимать, тем меньше у нас будет инфантилов и нудил. Человек самостоятельно должен строить свою дорогу. Кем он будет – неважно. Артист, менеджер, рабочий – все равно. Самостоятельность – это характер, дисциплина. Если у тебя это будет, то остальное прилипнет очень быстро. Когда я окончил школу, я твердо знал, кем буду. Поэтому я своих детей учу тому, чтобы они выбирали профессию самостоятельно, без навязывания. Первого сына я брал на съемки. Конечно, хотелось его приобщить поначалу, но не настолько, чтобы я его прям пропихивал, как многие родители. Он поглядел на это все и, наверное, понял, что это очень тяжело и нужно очень много всего преодолевать, терпеть, а он этого не хотел. Артистом рождается человек. Я с малых лет знал, что буду великим артистом, поэтому у меня нет всяких прибабахов. Мне даже бабушка всегда говорила: «Вот Мишка — настоящий артист, даже учиться не надо». Наверное, это и были мои учителя – люди, которые в меня верили. Очень важно, когда в детстве в тебя верят родные. Это база, от чего ты будешь потом отталкиваться. Либо ты сам заставишь других поверить. Вот, к примеру, мой младший сын Тихон — музыкант. Он закончил Гнесинку, настоящий фанат музыки. Он её очень любит, и музыка – любит его (улыбается) Вот такое совпадение. Он в этом плане абсолютно целеустремлённый человек, играет на двух инструментах. Я, конечно, им горжусь.

— А старший сын у вас стоматолог, если не ошибаюсь?

— Да, он закончил стоматологический, но сейчас взял паузу. Говорит: «Пап, мне нужно понять, что мне близко». Ему нужно от чего-то отталкиваться: либо дальше развивать карьеру стоматолога, либо двигаться в другом направлении. Он по первому образованию художник. И, видимо, его это не отпускало, пока он учился. Я его не тороплю, не склоняю. Хотя, конечно, свои пять копеек вставил. Стоматолог – это всегда профессия про деньги. Это в шутку, конечно. Но все-таки я на 100% уверен, что, какую бы он ни выбрал профессию, он должен от нее получать удовольствие. Очень нравиться она должна. Чтобы не мог без нее и все. Не важно, какая это работа. Я вот встретил одного очень классного сантехника, у него тоже шрам на щеке, как и у меня. Я еще подумал: «Надо же как, бывает ли такое». А он фанат сантехники. У него раскладной чемодан, стульчики, инструменты. А я понимаю, ведь сам работал слесарем-сантехником, был такой период в жизни. Но я это не любил, от безысходности пошел. Надо было работать, я работал. А это прям фанат. И я вижу, что он получает от этого удовольствие. И профессия его награждает заказами. Я его больше не видел, но слышал от соседа, что он открыл свою компанию. Поэтому к своим детям я не лезу, не к старшим, не к младшим. Пусть они занимаются собой. Вообще каждый человек должен всегда заниматься собой, тогда будет толк.

— А период работы сантехником был, получается, до карьеры актера или параллельно?

— Еще до. Была необходимость в деньгах. Стоял выбор – либо идти куда-то в ОПГ, либо где-то работать, подрабатывать. И я понял, что я лучше буду где-то работать. Я все равно ждал этого часа, когда поступлю. Был уверен, что поступлю. И я поступил с шестого раза.