Отцу умершего в Челябинске ребенка стало плохо после новости о закрытии дела

Уголовное дело о смерти младенца в челябинском роддоме закрыли. Об этом порталу «Страсти» сообщил отец скончавшегося ребенка Дмитрий Ершов. Когда он услышал об этом в Следственном комитете, ему стало плохо — заболело сердце.

На протяжении трех лет Дмитрий пытается доказать халатность врачей и их причастность к смерти своего ребенка. По словам мужчины, после эксгумации он не обнаружил в теле сына внутренних органов. Ершов добился возбуждения двух уголовных дел. Но 23 июля стало известно, что одно из них закрыли.

«Когда я вышел из Следственного комитета, мне стало плохо. Я перенервничал. Мы сегодня приехали из Следственного комитета с родителями, которых признали потерпевшими по обоим уголовным делам. По первому, основному, и по тому, по которому сегодня вынесли решение о закрытии. Мы сегодня должны были знакомиться с экспертизами и постановлениями. И перед этим мне сообщили, что дело по патологоанатому по решению первого отдела ОВД закрыто», — рассказал Дмитрий.

Мужчина отметил, что не понимает причину закрытия дела. По его словам, у него имеются существенные доказательства, указывающие, что у ребенка были изъяты все внутренние органы, включая глаза.

«У нас с декабря имеются ходатайства, которые удовлетворены. По ним должны были проводиться следственные действия, но они до сих пор не проведены. И при этом они закрывают дело. Вчера мною было тоже подано ходатайство по данному делу, где мы нашли подтверждение, что вырезали ребенку даже глаза — полностью все органы. Но этот факт тоже не сочли важным», — поделился Ершов.

Сдаваться отец погибшего ребенка не намерен. Он признался, что, несмотря на препятствия в ходе расследования, будет продолжать бороться. Хотя усталость Дмитрия берет свое. Он рассказал, что три года не видит никаких результатов.

«Я буду идти до конца, потому что это необоснованное решение. Нам препятствуют на протяжении всего времени. По основному делу также не проведено 33 следственных действия. Из них было сделано только два. Представляете? С декабря месяца! Следователь намеренно уклоняется от расследования уголовного дела», — отметил Дмитрий Ершов.

Историю Дмитрия Ершова можно прочесть на сайте «Страсти».