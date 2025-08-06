«Отбойник, кстати, меня и спас»: певица и модель Анастасия Казанца рассказала, как попала в ДТП на Jaguar

Победительница конкурса «Мисс Дубай» Анастасия Казанцева попала в ДТП на своем автомобиле Jaguar. По счастливому стечению обстоятельств, модель выжила. В интервью сайту «Страсти» она раскрыла подробности этого инцидента.

Авария произошла еще в прошлом году. Анастасия собиралась совершить путешествие по городам России. На новой трассе М-12 девушка попала в полосу дождя и не справилась с управлением.

«Jaguar занесло, он дважды ударился в отбойник. Отбойник, кстати, меня и спас. И, конечно, ремень безопасности. Привычка пристегиваться еще с детства. Я отделалась лишь ушибом, даже скорая не понадобилась. Но машина, к сожалению, восстановлению не подлежит», — рассказала Казанцева.

По словам модели, после ДТП на нее обрушилась волна хейта. Пользователи довольно жестко высказались в адрес знаменитости, которая разбила дорогостоящую машину.

Полное интервью читайте на сайте «Страсти».