От каких знаков зодиака россияне хотят детей, а с кем только переспать

Избирательность россиян в вопросе отношений выходит на новый уровень. Теперь жители страны обращают внимание не только на внешность и предпочтения потенциального партнера, но и на знак его зодиака. О том, что интерес людей к астрологии подрос, рассказали сайту-изданию «Страсти» эксперты крупнейшей онлайн-площадки для новых знакомств в РФ «Мамба».

Результаты проведенного опроса гласят: для флирта и секса лучше всего, по мнению россиян, подходят близнецы (их выбирают свыше 20%), хуже всего – козероги (менее 7%). Строить семью мужчины предпочитают с девами (7%), а женщины – с тельцами (20%). Для обеих целей, как полагают соотечественники, годятся раки, а сложнее всего строить отношения со скорпионами – такое мнение озвучили 30% респондентов.

По словам астролога Павла Чудинова, вокруг каждого знака зодиака уже сформирован определенный стереотип. Например, земные знаки (тельцы, девы, козероги) считаются надежными для создания любовного союза, водные (скорпионы, рыбы, раки) – менее привлекательны в ощущении стабильности, поскольку во главу угла ставят страсть и эмоции. В долгосрочной перспективе определенные сложности во взаимоотношениях могут начаться с представителями огненных знаков (овны, львы, стрельцы), поскольку они рады находиться с партнером только в том случае, пока горят» им, рутина в их картину мира не вписывается. А вот для интриг и легких увлечений люди выбирают воздушные знаки (близнецы, водолеи, весы).

К слову, процент россиян, обращающих внимание на знак зодиака, превысил отметку в 60%. При этом 85% респондентов готовы сходить на свидание с человеком, знак зодиака которого им не подходит.

Директор по маркетингу «Мамбы» Ольга Морозова подчеркнула, что из-за особенно возросшего интереса жителей России к теме астрологии, теперь в каждом профиле пользователя онлайн-сервиса для знакомств указан его знак зодиака, поскольку «это помогает пользователям лучше узнать человека – даже если в астрологию они совсем не верят».

Для справки: в исследовании поучаствовали 1500 человек в возрасте 18-65 лет.

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