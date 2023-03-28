За деньги – да! Почему девушки мечтают оказаться на месте героинь сериала «Содержанки»

Несмотря на то, что сериалы называют «мыльными операми», из некоторых можно извлечь практическую пользу. Чем «Содержанки» притягивают внимание представительниц прекрасного пола и почему они хотят оказаться на месте героинь сериала, рассказала сайту-изданию «Страсти» предприниматель, инвестор, финансовый советник Лана Нагорная.

Что привлекает зрительниц в жизни главных героинь сериала?

Темы в сериале поднимаются извечные: успех, отношения, предательство, надежды на новую жизнь. И все это конечно же, достигается с помощью денег!

Естественно, у каждой женщины нет-нет, да промелькнет мысль: как это было бы здорово, если бы в жизни появился богатый мужчина и одним махом решил все проблемы. Только рабочая ли это схема?

Героини и их отношения с деньгами

В сериале множество характерных женских ролей. Одна из героинь – наблюдательная интриганка, использующая людей вокруг себя, другая – ее подруга, которая уже давно устроила свою жизнь с помощью «папика». Кроме них есть жена бизнесмена, светская львица, проявляющаяся через деньги олигархов, скучающая бизнесвумен, которая не знает, на что еще потратить свои средства. Все, как мы любим: «За деньги – да!».