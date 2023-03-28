За деньги – да! Почему девушки мечтают оказаться на месте героинь сериала «Содержанки»
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Несмотря на то, что сериалы называют «мыльными операми», из некоторых можно извлечь практическую пользу. Чем «Содержанки» притягивают внимание представительниц прекрасного пола и почему они хотят оказаться на месте героинь сериала, рассказала сайту-изданию «Страсти» предприниматель, инвестор, финансовый советник Лана Нагорная.
Что привлекает зрительниц в жизни главных героинь сериала?
Темы в сериале поднимаются извечные: успех, отношения, предательство, надежды на новую жизнь. И все это конечно же, достигается с помощью денег!
Естественно, у каждой женщины нет-нет, да промелькнет мысль: как это было бы здорово, если бы в жизни появился богатый мужчина и одним махом решил все проблемы. Только рабочая ли это схема?
Героини и их отношения с деньгами
В сериале множество характерных женских ролей. Одна из героинь – наблюдательная интриганка, использующая людей вокруг себя, другая – ее подруга, которая уже давно устроила свою жизнь с помощью «папика». Кроме них есть жена бизнесмена, светская львица, проявляющаяся через деньги олигархов, скучающая бизнесвумен, которая не знает, на что еще потратить свои средства. Все, как мы любим: «За деньги – да!».
Жизненные ситуации и цели у всех девушек разные, однако, есть и общая черта: они не умеют обращаться с деньгами, что приводит к бессистемным и нередко бессмысленным тратам. В итоге средства утекают как вода, и финансовое будущее героинь видится достаточно туманным.
Лана Нагорная
Предприниматель, инвестор, трейдер, эксперт по денежному мышлению, финансовый советник, основатель школы «Инвестиции и трейдинг».
Последствия финансовой зависимости от мужчины
Кажется, что это так замечательно – не нести ни за что ответственность, не напрягаться и жить в свое удовольствие, когда деньги на все дает мужчина. Но много ли «содержанки» выигрывают в этом случае? По словам специалиста – нет. В реальности они:
• находятся в слабой позиции;
• не имеют никаких тылов;
• сталкиваются с отсутствием альтернатив в жизни.
Если же мужчина вдруг «испаряется», с чем остается женщина? С пустым счетом. В итоге в плане формирования личного капитала у героинь все движется по кругу: отсутствие финансовой грамотности приводит к сливу средств и последующему попаданию в зависимость от очередного «богача».
Большие деньги не гарантируют любви
В начале сериала показывают яркую и привлекательную жизнь миллионеров: яхты, деньги, развлечения. Но сколько в этом счастья? Да, героиням сериала не нужно думать, как оплачивать счета. Но богатство не дает уверенности в том, что тебя любят. Все чаще и чаще приходят вопросы:
• кто ты без денег?
• будут ли тебя любить, если их не станет?
• что делать без богатого покровителя?
Очень часто расплачиваться за подобную жизнь приходится дорого. И деньги на банковском счету не всегда способны спасти.
Что из сериала можно применить в реальной жизни?
Сериал – не банальная история о продажной любви, как кажется на первый взгляд. Нет ничего плохого в том, чтобы жить обеспеченно, закрывать базовые потребности. Но очень печально, когда деньги становятся самоцелью. Тогда они не избавляют людей от проблем, не делают их автоматически счастливыми и не помогают завоевать любовь.
Лана Нагорная
предприниматель, инвестор, трейдер, эксперт по денежному мышлению, финансовый советник, основатель школы «Инвестиции и трейдинг»
Чтобы этого избежать, нужно иметь мышление богатого человека, который:
• ищет в жизни возможности;
• имеет четкий план действий;
• воплощает запланированное.
Именно это верный алгоритм, а не жизнь за чужой счет и желание получить «легкие деньги». «Хочешь себя содержать – содержи, ведь каждый на это способен при желании и достаточных знаниях», - заключила специалист.