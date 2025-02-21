«От этих программ мне становится плохо»: композитор Литягин раскритиковал шоу «Маска» и «Голос»

Продюсер Андрей Литягин поделился своим отношением к музыкальным телевизионным проектам «Маска» и «Голос». Он признался, что от передач становится плохо. Эксклюзивный комментарий приводит сайт «Страсти».

«Не смотрю. Мне от этих программ становится плохо и требуется помощь психоаналитика», - сказал Литягин.

Сейчас продюсер сосредоточен на собственных проектах и не следит за творчеством артистов.

«Если честно, не хочу ни на кого отвлекаться», - поделился продюсер.

На вопрос, с кем бы из исполнителей хотел поработать, отметил: «Звезды капризные и погрязли в собственном пафосе. Не нужно с ними работать, потому что на них ничего не заработаешь. А я как композитор должен заботиться о своих авторских отчислениях. Так что пусть висят на елке, как и раньше!»

О работе продюсера сейчас, отношении к уехавшим артистам, а также молодым исполнителям – певцу SHAMAN, Татьяне Куртуковой и другим – читайте в нашем интервью.