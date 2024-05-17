«Оступилась словесно»: продюсер Дворцов объяснил причину пропажи Королевой с ТВ

Продюсер Дворцов заявил, что выступление Королевой вырезали из-за слов о России. Об этом он рассказал «Страстям».

Накануне стало известно, что сразу несколько выступлений Наташи Королевой вырезали из телетрансляций сборных концертов. По словам продюсера и концертного директора Сергея Дворцова, певица после начала СВО и публичных заявлений ее матери оказалась под угрозой отмены.

«Ее мама стояла на двух путях: либо оставаться на территории России, либо уезжать к себе на Украину. Но, как мы знаем, на двух стульях не получается сидеть одновременно», — рассказал он.

Дворцов напомнил, что знаменитость ранее позволяла неаккуратные высказывания о России.

«Она немножечко оступилась словесно и в одном из интервью она сказала неправильные слова в отношении нашей страны. Все, что она говорила — все запоминается», — объяснил он.

Материал о том, что послужило причиной «отмены» Наташи Королевой на российском телевидении читайте по ссылке.