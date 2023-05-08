Осторожно, опасная зона: что не так в семьях, где «муж работает, жена – красивая»
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Может ли семья, созданная по принципу «муж работает, жена – красивая», действительно быть счастливой и гармоничной? Или такой формат отношений является рискованным как для мужчины, так и для женщины? Действительно ли мужчины мечтают о содержанках, а женщины мечтают ими стать? Узнали у сертифицированного финансового консультанта и инвестора Татьяны Волковой.
По мнению специалиста, ситуация, в которой «муж работает, а жена – красивая» довольно распространена в нашей стране, как и убеждение многих женщин о том, что деньги должен зарабатывать ее мужчина.
«На самом деле эта достаточно опасная история, причем для обеих сторон. Касательно женщин, они никак не защищены от рисков. Пока с мужем все в порядке – все хорошо в их отношениях и в его финансовом положении – конечно, в целом кажется, что все прекрасно. Но сегодня муж есть, а завтра нет. Произойти это может по разным причинам: состояние здоровье, потеря интереса к женщине, потеря целей в жизни», - предупреждает Волкова.
Финансовый консультант подчеркивает: согласно исследованиям, женщине требуется не менее трех-пяти лет, чтобы восстановить финансовое благополучие, если ситуация выходит из-под контроля и нужно найти иной источник дохода.
Опасно такое положение вещей и для мужчины. Если он развивается, растет в личностном плане, а женщина рядом с ним нет (хотя в основном рядом с такими мужчинами находятся интересные, самодостаточные женщины), в большинстве случаев он начинает терять к ней интерес, убеждена Волкова.
Либо же его устраивают такие отношения, когда женщина находится у него на содержании. Но, опять же, в жизни все может измениться. Как вариант – мужчина начнет ощущать, что его используют (кто-то может заложить эту мысль ему в голову). Подобные отношения неравных партнеров могут также навредить и мужчине: возможно, он будет сохранять их из чувства вины или долженствования. Ничего хорошего в этом нет.
Татьяна Волкова
Сертифицированный финансовый консультант, инвестор
Поэтому позиция «муж работает, жена – красивая» изначально проигрышная, уверена специалист.
К слову, говоря о том, почему же некоторые мужчины все же мечтают о содержанках, а женщины – хотят ими стать, Волкова акцентирует внимание на том, что в данном формате отношений для обеих сторон реализуется сценарий созависимости, который чаще всего закладывается еще в детстве, исходя из родительской модели поведения.
«Речь здесь, скорее всего, идет о крайностях: об искажении ролей, и это не про партнерские равные отношения. Это про позицию со стороны мужчины сверху, а если женщина мечтает быть в этой роли, то это позиция снизу», - поясняет финансовый консультант.
На каком-то этапе данное распределение ролей в паре не будет препятствовать финансовому росту и благополучию. Но если говорить о ситуации длиною в жизнь, здесь возникает очень много рисков для обеих сторон. Зачастую причиной разрыва таких отношений становятся как раз финансы и неудовлетворенность друг другом.
«Все мы живем в материальном мире, и каждый должен уметь обеспечивать себя, своих детей или тех, кто от него зависит. Только при таком подходе человек может психологически себя комфортно чувствовать», - заключила Татьяна Волкова.
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