Осторожно, опасная зона: что не так в семьях, где «муж работает, жена – красивая»

Может ли семья, созданная по принципу «муж работает, жена – красивая», действительно быть счастливой и гармоничной? Или такой формат отношений является рискованным как для мужчины, так и для женщины? Действительно ли мужчины мечтают о содержанках, а женщины мечтают ими стать? Узнали у сертифицированного финансового консультанта и инвестора Татьяны Волковой.

По мнению специалиста, ситуация, в которой «муж работает, а жена – красивая» довольно распространена в нашей стране, как и убеждение многих женщин о том, что деньги должен зарабатывать ее мужчина.

«На самом деле эта достаточно опасная история, причем для обеих сторон. Касательно женщин, они никак не защищены от рисков. Пока с мужем все в порядке – все хорошо в их отношениях и в его финансовом положении – конечно, в целом кажется, что все прекрасно. Но сегодня муж есть, а завтра нет. Произойти это может по разным причинам: состояние здоровье, потеря интереса к женщине, потеря целей в жизни», - предупреждает Волкова.

Финансовый консультант подчеркивает: согласно исследованиям, женщине требуется не менее трех-пяти лет, чтобы восстановить финансовое благополучие, если ситуация выходит из-под контроля и нужно найти иной источник дохода.

Опасно такое положение вещей и для мужчины. Если он развивается, растет в личностном плане, а женщина рядом с ним нет (хотя в основном рядом с такими мужчинами находятся интересные, самодостаточные женщины), в большинстве случаев он начинает терять к ней интерес, убеждена Волкова.