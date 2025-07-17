Оставшаяся без работы в Латвии Чулпан Хаматова решила заработать в Европе и США

В Латвии карьера Чулпан Хаматовой не задалась из-за незнания государственного языка. После увольнения из местного театра она больше года сидит без постоянной работы. В итоге уехавшая из России актриса решила подзаработать в Европе и США.

В сентябре у Хаматовой запланирован гастрольный тур. В Германии билеты на спектакль «Записки сумасшедшего» с ее участием продаются по цене от 49 евро (4400 рублей по текущему курсу). При этом интерес со стороны местных эмигрантов довольно слабый – свободных кресел достаточно.

Во Франции на данный момент не раскуплена даже половина зала. При этом цены на самые дешевые кресла начинается от 65 евро (5800 рублей по текущему курсу).

Кроме того, в конце сентября к Хаматовой присоединится еще одна сбежавшая из России актриса Юлия Ауг. Вместе они выступят в Стокгольме со спектаклем «Исцеление». При этом интерес со стороны местных жителей минимальный – на данный момент раскуплено менее половины зала. Цены на билеты стартуют от 640 крон (около 5600 рублей по текущему курсу).

В октябре Хаматова не вернется в Латвию, а отправится покорять США все с тем же спектаклем Юрия Крымова «Записки сумасшедшего». Цены на билеты начинаются от 70 долларов (5400 рублей по текущему курсу). Актриса выступит сразу в семи американских городах, чтобы заработать как можно больше денег.

Напомним, после начала СВО Чулпан Хаматова покинула Россию и отправилась в Латвию. Там актриса выступила с публичными антироссийскими заявлениями и устроилась на работу в Новый Рижский театр, однако через некоторое время ее уволили. Кроме того, Латвийский Национальный театр запретил ставить спектакль «Записки сумасшедшего» Крымова на своей сцене.

Ранее актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала слова бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина о готовности принять назад сбежавших из страны в 2022 году артистов, включая Чулпан Хаматову.