Ортодонт Зонина: как неправильный прикус нарушает дикцию и почему логопед не решит проблему

Грамотная и хорошо поставленная речь — признак успешного человека 21-го века. От того, насколько красиво и чётко человек умеет вести диалог, зависит то впечатление, которое он производит на окружающих. Вместе с ортодонтом Анжеликой Зониной разбираемся, как неправильный прикус нарушает нашу дикцию и как это исправить.

Связь прикуса и речи

В образовании звуков участвуют не только язык, губы и мягкое нёбо, но и зубы, твердое нёбо и полость рта. При нарушении прикуса зубной ряд видоизменен, это мешает языку лечь в правильном положении для произношения отдельных звуков.

В норме язык должен располагаться на твердом нёбе, а кончик языка — прикасаться к резцам верхней челюсти с внутренней стороны. При сужении верхней челюсти язык просто не может занять правильное положение, он опускается вниз и произношение звуков нарушается. Разберем, как нарушение прикуса влияет на положение языка, прохождение воздуха и произношение звуков. К примеру, если верхние зубы перекрывают нижние больше чем на ⅔, во время речи в полости рта недостаточно места для прохода воздуха. Так наша речь становится менее отчетливой и членораздельной.

Свистящие [С], [З], [Ц] и шипящие [Ш], [Ж], [Щ], [Ч]

Эти звуки особенно тяжело даются обладателям неправильного прикуса. Например, при открытом прикусе при плотном смыкании челюстей между верхними и нижними передними зубами остается щель, именно туда попадает язык в процессе речи. Так появляется шепелявость.

Не менее опасен для чистоты речи и боковой открытый прикус или отсутствие зубов в боковом отделе . Характерно это тем, что при полном смыкании щель образуется не между передними зубами, а с боковых сторон зубных рядов. При этом в разговоре туда убегает часть воздуха, что придает звукам излишне хлопающий оттенок.

Если одна из челюстей слишком выступает вперед, наши свистящие и шипящие также в опасности, потому что для их чистого произношения между верхними и нижними резцами не должно быть большого расстояния.

Звуки [Р], [К], [Г] и [Х]

Еще один проблемный звук — [Р]. При правильном прикусе чисто выговаривать этот звук учатся еще в детстве. Но если картавость сохраняется и во взрослом возрасте, то это повод обратиться к ортодонту. Основными причинами проблем со звуком [Р] являются короткая уздечка, недоразвитость мышц артикуляционного аппарата или несоответствие друг другу размеров челюстей. Сюда же можно отнести звуки [К], [Г] и [Х] , проблемы с которыми менее распространены, но также встречаются.

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