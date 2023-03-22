Глухота, язва, гайморит: как неправильный прикус влияет на весь организм

Ни для кого не секрет, что от правильности прикуса зависит эстетика нашей улыбки, но мало кто задумывается о том, что за визуальными несовершенствами могут таиться более серьезные риски для здоровья. О том, почему стоит обратить внимание на прикус и чем чреваты отклонения от нормы, сайту-изданию «Страсти» рассказал стоматолог-ортодонт, эксперт бренда элайнеров Star Smile Артур Чалов.

Для начала специалист прояснил: прикус — это позиция челюстей при максимальном смыкании. При правильном прикусе верхний зубной ряд должен закрывать нижний примерно на ⅔. Неправильное смыкание челюстей влияет на работу всего организма и скрывает множество неочевидных опасностей.

# 1. Нарушение осанки Одно из неочевидных последствий неправильного прикуса — нарушение осанки. Казалось бы, как могут быть связаны наш рот и спина? Но связь самая прямая. Если нижний зубной ряд смещен назад и вниз, происходит сужение дыхательных путей. Как следствие, организм страдает от гипоксии (недостатка кислорода). В попытке нормализовать количество кислорода наш мозг меняет положение головы, деформируя шейный отдел. Отсюда и проблемы с осанкой.

# 2. Глухота Неправильный прикус способствует не только чрезмерной стираемости зубов и их преждевременному старению, но и изменениям в положении головок височно-нижнечелюстных суставов. При их смещении назад и вверх они оказывают давление на барабанную артерию и вену, что вызывает ощущение заложенности уха и, как следствие, снижение слуха.

# 3. Язва, гастрит или даже ожирение Пациенты с неправильным прикусом часто страдают от проблем с пищеварением. Из-за смыкания челюсти в неправильном положении процесс жевания усложняется. В итоге слишком крупные куски пищи попадают в желудочно-кишечный тракт, провоцируя серьезные заболевания.

# 4. Гайморит Не стоит забывать об опасности хронических лор-заболеваний, таких как насморк, храп или даже гайморит. Подобные проблемы усугубляются при неправильном прикусе. Зачастую их невозможно решить без участия ортодонта.

# 5. Головные боли Головные боли — проблема человека в 21-м веке, преследующая почти каждого. Но задумывались ли вы о причинах этого недуга? Боли могут проявляться из-за чрезмерного напряжения в шее и челюстях, которое возникло из-за неправильного прикуса.