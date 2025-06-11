«Органы должны быть помещены обратно»: судмедэксперт рассказал о несостыковках в деле умершего в Челябинске младенца

Судмедэксперт Кириленков прокомментировал дело умершего в Челябинске ребенка. Об этом стало известно «Страстям».

В 2022 году Дмитрий Ершов потерял ребенка в роддоме Челябинска. Сам отец утверждает, что к гибели младенца привела череда врачебных ошибок. После того, как история вышла на федеральный уровень и о ней стали писать СМИ, уголовное дело по факту смерти ребенка все же возбудили.

Уже в ходе расследования вскрылось много странностей — одной из них было то, что после эксгумации тела ребенка, внутри вместо органов обнаружили ветошь.

Как рассказал «Страстям» судмедэксперт Юрий Кириленков, в действиях морга есть нарушения.

«Извлеченные органы должны быть помещены обратно в труп. Для дополнительных исследований берутся только кусочки органов. В отдельных случаях могут изыматься отдельные органы целиком, но с обязательной фиксацией этого действия в протоколе», — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что полное изъятие всех органов не было зафиксировано в протоколе.

«В протоколе вскрытия указано об изъятии только кусочков органов для гистологического исследования. Согласно протоколу вскрытия органы новорожденного не изымались, что подтверждается двумя подписями (самого патологоанатома и его заведующего)», — добавил он.

Кириленков заявил, что при подобных нарушениях ответственным лицам могут грозить уголовные статьи: ст. 244. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, ст. 286. Превышение должностных полномочий ч.3, ст. 293 УК Халатность.

Статью о новых странностях в деле о смерти ребенка и затягивании расследования читайте по ссылке.