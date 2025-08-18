ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 18 августа 2025, 20:41
«Красивая какая стала»: Олег Майами хочет видеть Нюшу загорающей на его вилле в Таиланде

Олег Майами пожелал певице Нюше, чтобы она загорала на его вилле в Таиланде.
Певец Олег Майами рассказал, что пожелал певице Нюше, которой 15 августа исполнилось 35 лет. Он хочет видеть артистку на своей вилле в Таиланде.

Певец посетил праздник, организованный Нюшей в Москве по случаю юбилея 18 августа. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Майами рассказал, что они с Нюшей занимаются спортом у одного тренера и иногда пересекаются. По словам певца, артистка изменилась в лучшую сторону благодаря занятиям.

«Мы же у одного тренера тренируемся. Бывает, что совпадает время и мы встречаемся. Не так часто, правда. Я ею очень горжусь. У меня тренер не такой как у всех, у нее особый подход и не все выдерживают. Я в нее поверил после Китая, по сей день она занимается, работает, стала дисциплинированной, красивая какая стала, просто в Китае не останавливалась и ела, что видела. Тогда я решил, что ей нужна моя помощь», - поделился исполнитель.

В день рождения Майами звонил Нюше, но та не взяла трубку. Тогда Олег записал голосовые, спел песню.

«Я ей пожелал, чтобы она загорала голой на моей вилле в Таиланде, которую я куплю. Я хочу жилье в Таиланде», - сказал музыкант и добавил, что это может случиться через 10 лет, но затем поправил себя.

«У меня все хорошо, думаю, будет быстрее», - отметил певец.

На день рождения он преподнес Нюше сертификат, но его стоимость не раскрыл. Сказал, что на эти деньги можно купить хорошую обувь.

Ранее отец Нюши сказал, что никогда не рассматривал дочь как бизнес-проект.