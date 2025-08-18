«Красивая какая стала»: Олег Майами хочет видеть Нюшу загорающей на его вилле в Таиланде

Певец Олег Майами рассказал, что пожелал певице Нюше, которой 15 августа исполнилось 35 лет. Он хочет видеть артистку на своей вилле в Таиланде.

Певец посетил праздник, организованный Нюшей в Москве по случаю юбилея 18 августа. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Майами рассказал, что они с Нюшей занимаются спортом у одного тренера и иногда пересекаются. По словам певца, артистка изменилась в лучшую сторону благодаря занятиям.

«Мы же у одного тренера тренируемся. Бывает, что совпадает время и мы встречаемся. Не так часто, правда. Я ею очень горжусь. У меня тренер не такой как у всех, у нее особый подход и не все выдерживают. Я в нее поверил после Китая, по сей день она занимается, работает, стала дисциплинированной, красивая какая стала, просто в Китае не останавливалась и ела, что видела. Тогда я решил, что ей нужна моя помощь», - поделился исполнитель.

В день рождения Майами звонил Нюше, но та не взяла трубку. Тогда Олег записал голосовые, спел песню.

«Я ей пожелал, чтобы она загорала голой на моей вилле в Таиланде, которую я куплю. Я хочу жилье в Таиланде», - сказал музыкант и добавил, что это может случиться через 10 лет, но затем поправил себя.

«У меня все хорошо, думаю, будет быстрее», - отметил певец.

На день рождения он преподнес Нюше сертификат, но его стоимость не раскрыл. Сказал, что на эти деньги можно купить хорошую обувь.