Организатор поездок девушек для работы за границей назвала зарплату консуматорш

Девушка может заработать на консумации за границей до 15 тыс. долларов. Об этом сайту «Страсти» рассказала директор агентства Prestige Model Agency.

«Заработки варьируются от 1500 до 15000 долларов. Зависит от страны, вакансии, сезонности и работы самой девушки. На тусовках заработок может достигать и 50-100 тысяч долларов за заезд. Мы, как агентство, можем гарантировать ставку девушке, то есть тот минимум, который она получает без учета процентов, дополнительный заработок зависит исключительно от активности и работы девушки», - сообщила собеседница.

При этом клубы платят агентству по-разному: средняя комиссия составляет от 150 до 200 долларов за девушку в месяц. В целом заработок от каждой сотрудницы довольно скромный.

«Все расчеты по консумации ведутся по дням. Тебе платят как агенту только за то количество дней, которые отработала девушка. Если она неделю болела, брала выходные, нашла себе бойфренда или кого-то, ездила на море или в другой город и физически не работала в клубе, то эти дни не оплачиваются», - говорит организатор поездок девушек за границу.

Более высокий доход получается, если работают как можно больше девушек. Поэтому менеджеру важно контактировать с сотрудницами и решать ее проблемы.

«Хорошие деньги получаются на объемах, когда у тебя уже есть репутация, раскрутка, реклама, сарафанное радио, отзывы и т. д. Тогда – да. А так, если взять среднее арифметическое, в районе 150 долларов с девушки в месяц… Есть более дорогие направления, где могут и 400 долларов. Но их не так много. В разных странах сейчас инфляция, и национальная валюта обесценивается, мы зарабатываем в евро и долларах. Особенно это критично во времена кризисов, потому что начинают платить меньше, и не могут позволить себе платить прежние объемы, обороты. Самые дорогие направления — это тусовки, но туда очень мало и редко выбирают, поэтому наша основная деятельность — это клубы, именно на потоках, на объемах, у нас получается приличная сумма в месяц, чтобы содержать штат сотрудников, тратится на рекламу, зарабатывать себе деньги и держаться как-то на плаву», - призналась руководитель.

Подробнее о требованиях к девушкам, условиях труда и обмане в бизнесе на консумации читайте в нашем материале.