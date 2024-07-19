Опытная российская шахматистка обрушилась с критикой на сериал «Ход королевы»

В 2020 году на экраны вышел нашумевший американский сериал «Ход королевы», в котором рассказывается история шахматного вундеркинда-девушки. Актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая в нем главную роль, стала всемирно известной. Но не все профессиональные спортсмены разделили восторг по поводу картины. Чемпионка Европы по шахматам среди девушек и четырехкратная чемпионка Сибири Виктория Лоскутова раскритиковала кино в разговоре с порталом «Страсти» и объяснила, почему оно далеко от реальности.

Спортсменка пояснила, что картина снята прекрасно: ее впечатлила игра актеров, сюжетные линии и качество съемки. Но она не поверила в рассказанную историю.

«Мне сложно представить, что девушка станет чемпионкой мира. Однако, в любом случае, благодаря кино, у людей появился интерес к этому виду спорта, и это здорово», — заключила Лоскутова.

Большое интервью с Викторией Лоскутовой, в котором она рассказывает об уровне подготовки российских шахматистов и личной истории успеха, читайте по ссылке.