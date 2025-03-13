Операции по удлинению ног: возможности, риски и долгий путь к цели

Увеличение роста за счет хирургического удлинения ног — одна из самых сложных и противоречивых процедур в современной медицине. С одной стороны, она дает возможность изменить параметры тела, с другой — требует от пациента невероятного терпения, сил и готовности к длительному восстановлению. Как это работает, какие риски связаны с такой операцией и почему она до сих пор не стала массовой? Пластический хирург экспертного уровня, кандидат медицинских наук и врач высшей квалификационной категории Лев Соцкий разобрался с этим вопросом в беседе с сайтом «Страсти».

Как проходит операция?

Процедура удлинения ног основана на принципе дистракционного остеогенеза — процесса, при котором кость искусственно ломается, а затем постепенно растягивается, стимулируя рост новой костной ткани. Чаще всего операция проводится на бедренной или большеберцовой кости. В первом случае процесс считается немного проще, так как бедро состоит из одной кости, тогда как голень — из двух (малоберцовой и большеберцовой).

После того как кость ломается, на ногу устанавливается специальный аппарат, например, аппарат Илизарова. Это внешняя конструкция, состоящая из колец и спиц, которые фиксируют кость и позволяют постепенно разводить ее фрагменты. Процесс удлинения происходит медленно — примерно на 0,5–1 мм в сутки. Таким образом, чтобы увеличить длину кости на 3 см, потребуется не менее месяца, а на 6 см — около двух месяцев. Однако на практике процесс часто занимает больше времени из-за необходимости соблюдать осторожность и избегать осложнений.

После завершения этапа удлинения аппарат снимают, накладывают гипс, и пациенту предстоит длительный период реабилитации для полного заживления кости.

Современные методы: есть ли альтернативы?

С развитием технологий появились более современные методы, которые позволяют ускорить процесс и снизить нагрузку на организм. Например, вместо внешних аппаратов используются внутренние штифты, которые вставляются в кость и выполняют ту же функцию, что и аппарат Илизарова, но без необходимости носить громоздкую внешнюю конструкцию. Это снижает риск инфицирования и делает процесс менее травматичным.

Тем не менее, даже с использованием современных технологий процесс удлинения ног остается крайне длительным. Пациенту приходится провести несколько месяцев в стационаре, а затем еще несколько месяцев — в гипсе или на костылях. Полное восстановление может занять до года, а в некоторых случаях и больше.

Риски и последствия

Несмотря на эффективность, такие операции имеют серьезные недостатки. Во-первых, это крайне длительный процесс, который выводит человека из привычного ритма жизни на полгода или даже год. Во-вторых, использование аппарата Илизарова оставляет после себя заметные рубцы в местах введения спиц. Эти следы могут оставаться на всю жизнь, что для многих пациентов становится серьезным психологическим барьером.

Кроме того, операция сопряжена с риском осложнений. Это могут быть инфекции, повреждения нервов или сосудов, а также проблемы с заживлением кости. В некоторых случаях кость может срастись неправильно, что потребует повторного вмешательства.

Психологический аспект

Не стоит забывать и о психологической нагрузке, которую испытывает пациент. Длительное пребывание в стационаре, ограничение подвижности, боль и дискомфорт — все это может привести к стрессу и депрессии.