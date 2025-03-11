Нарушается дикция, портится внешность: чем грозит отсутствие даже одного зуба

Во-первых, повышается нагрузка на остальные зубы

Каждый зуб выполняет свою функцию: резцы помогают откусывать пищу, клыки разрывают её на кусочки, а премоляры и моляры измельчают перед глотанием. Потеря даже одного звена в этой системе серьезно нарушит баланс: нагрузка будет распределяется неравномерно и соседние элементы пострадают — из-за повышенного давления при жевании у них начнут стираться края, а в эмали возникнут трещины. Постепенно испытывающие чрезмерную нагрузку оставшиеся зубы начнут расшатываться и тоже выйдут из строя.

Во-вторых, при возникновении пробелов происходит смещение зубного ряда

Когда возникает слишком много места, зубы начинают смещаться в попытке заполнить лишнее пространство. Сначала подобная динамика провоцирует дискомфорт и даже боль, а если ничего не сделать, наступят серьезные изменения прикуса. Отсутствие даже одного элемента со временем приведет к деформации всего зубного ряда, а также к искажениям в противоположной челюсти. Даже если сдвиг будет небольшим, это может спровоцировать проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, а за ними зажимы, мигрени, трудности с жеванием и так далее.

В-третьих, потеря зуба провоцирует развитие пародонтальных карманов и атрофии костной ткани

Изменения положения и наклона зубов способствуют образованию глубоких карманов вдоль линии десен, где быстро накапливаются бактерии и налет. Из-за чего, в свою очередь, и возникают воспалительные процессы, приводящие к наслоению зубного камня, развитию прикорневого кариеса, а также других заболеваний зубов, десен и кости.

К тому же, патологическая убыль костной ткани развивается всего через три месяца после удаления всего одного зуба. Чем дольше пациент не обращается к врачу, тем явственнее становится дефицит кости и тем сложнее потом будет восстановление.

Кроме того, из-за смещения зубов приходится откладывать имплантацию. Сначала прикус придется выровнять ортодонтическим способом, чтобы вернуть необходимое для установки имплантата пространство, а затем уже приступать к лечению. А это очень затратно по времени и деньгам.

В-четвертых, ухудшается жевательная функция

Перераспределение нагрузки из-за потери зуба нередко затрудняет процесс питания и может вызвать проблемы с пищеварением. Пищевой комок формируется хуже, а в желудок попадает плохо перемолотая пища. Помимо того, что из нее усваивается гораздо меньше полезных веществ, организму приходится вырабатывать больше кислоты для переваривания, а это служит фактором риска для развития сопутствующих заболеваний, например гастрита или язвы желудка.

В-пятых, при потере переднего зуба заметно нарушаются дикция и артикуляция, а также портится внешность

Помимо того, что ваша речь будет нарушена, пострадает и самооценка. Вы станете реже улыбаться, сократите общение и бессознательно измените мимику. Если потерян верхний зуб, многие прикрывают лицо рукой или сжимают челюсти так, чтоб не было видно дефекта. При потере зуба в нижнем ряду, губа начинает западать, из-за чего меняется овал лица, резко проявляются носогубные складки, опускаются уголки губ, уменьшается нижняя треть лица.