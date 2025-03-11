Нарушается дикция, портится внешность: чем грозит отсутствие даже одного зуба
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Отсутствие зуба — не просто косметическая проблема. Такая ситуация может привести к ряду серьезных медицинских и функциональных последствий, которые неизменно повлияют на качество жизни. Об этом сайту «Страсти» рассказал стоматолог и владелец международного бренда Revyline Максим Обушенков.
«Зубы не просто помогают нам пережевывать пищу. Это сложная система, в которой каждый элемент выполняет свою роль. Многим кажется, что отсутствие одного зуба, особенно если он находится не в зоне улыбки, ни на что особо не повлияет: дефект не виден, жевать и жить не мешает, но возникают сомнения — оставить, как есть, или всё же восстановить? Ответ однозначен: второй вариант. Потому что, когда вы теряете хотя бы один зуб, вся система нарушается, и возникают проблемы»
Максим Обушенков
Врач-стоматолог, владелец международного бренда Revyline
Во-первых, повышается нагрузка на остальные зубы
Каждый зуб выполняет свою функцию: резцы помогают откусывать пищу, клыки разрывают её на кусочки, а премоляры и моляры измельчают перед глотанием. Потеря даже одного звена в этой системе серьезно нарушит баланс: нагрузка будет распределяется неравномерно и соседние элементы пострадают — из-за повышенного давления при жевании у них начнут стираться края, а в эмали возникнут трещины. Постепенно испытывающие чрезмерную нагрузку оставшиеся зубы начнут расшатываться и тоже выйдут из строя.
Во-вторых, при возникновении пробелов происходит смещение зубного ряда
Когда возникает слишком много места, зубы начинают смещаться в попытке заполнить лишнее пространство. Сначала подобная динамика провоцирует дискомфорт и даже боль, а если ничего не сделать, наступят серьезные изменения прикуса. Отсутствие даже одного элемента со временем приведет к деформации всего зубного ряда, а также к искажениям в противоположной челюсти. Даже если сдвиг будет небольшим, это может спровоцировать проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, а за ними зажимы, мигрени, трудности с жеванием и так далее.
В-третьих, потеря зуба провоцирует развитие пародонтальных карманов и атрофии костной ткани
Изменения положения и наклона зубов способствуют образованию глубоких карманов вдоль линии десен, где быстро накапливаются бактерии и налет. Из-за чего, в свою очередь, и возникают воспалительные процессы, приводящие к наслоению зубного камня, развитию прикорневого кариеса, а также других заболеваний зубов, десен и кости.
К тому же, патологическая убыль костной ткани развивается всего через три месяца после удаления всего одного зуба. Чем дольше пациент не обращается к врачу, тем явственнее становится дефицит кости и тем сложнее потом будет восстановление.
Кроме того, из-за смещения зубов приходится откладывать имплантацию. Сначала прикус придется выровнять ортодонтическим способом, чтобы вернуть необходимое для установки имплантата пространство, а затем уже приступать к лечению. А это очень затратно по времени и деньгам.
В-четвертых, ухудшается жевательная функция
Перераспределение нагрузки из-за потери зуба нередко затрудняет процесс питания и может вызвать проблемы с пищеварением. Пищевой комок формируется хуже, а в желудок попадает плохо перемолотая пища. Помимо того, что из нее усваивается гораздо меньше полезных веществ, организму приходится вырабатывать больше кислоты для переваривания, а это служит фактором риска для развития сопутствующих заболеваний, например гастрита или язвы желудка.
В-пятых, при потере переднего зуба заметно нарушаются дикция и артикуляция, а также портится внешность
Помимо того, что ваша речь будет нарушена, пострадает и самооценка. Вы станете реже улыбаться, сократите общение и бессознательно измените мимику. Если потерян верхний зуб, многие прикрывают лицо рукой или сжимают челюсти так, чтоб не было видно дефекта. При потере зуба в нижнем ряду, губа начинает западать, из-за чего меняется овал лица, резко проявляются носогубные складки, опускаются уголки губ, уменьшается нижняя треть лица.
«Потеря одного зуба – это серьезное нарушение для всей системы полости рта. Если у вас предполагается или уже случилось внезапное удаление зуба, важно как можно скорее обратиться за помощью к стоматологу для оценки состояния ротовой полости и разработки плана лечения или протезирования. Имплантацию или альтернативный вариант замещения планировать нужно сразу — только так вы сохраните здоровье и нервы, а также сбережете финансы»
Максим Обушенков
Врач-стоматолог и владелец международного бренда Revyline