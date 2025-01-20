Опасно или нет? Как Светлана Ходченкова похудела на 20 кг

В фильме Владислава Говорухина «Благословите женщину» 2003 года Светлана Ходченкова поразила не только актерской игрой, но и пышными формами. Сейчас, глядя на актрису, сложно представить, что когда-то у нее были лишние килограммы. Нутрициолог и врач-диетолог Кристина Пришвина рассказала, как Светлана более 20 лет находится в одном весе и поддерживает форму. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Похудение Светланы Ходченковой в молодости связано с рядом факторов, которые могут включать естественные метаболические особенности, стрессы и нагрузки, а также, возможно, диетические ограничения. Некоторые источники упоминают, что в молодости актриса переживала личные проблемы, что могло повлиять на её психоэмоциональное состояние и, как следствие, на аппетит и метаболизм. В интервью Ходченкова рассказывала, что с возрастом её обмен веществ изменился, и это стало важным фактором в управлении весом. С возрастом метаболизм действительно замедляется, и требуется меньше калорий для поддержания веса», — высказалась врач-диетолог.

Светлана признаётся, что её питание стало более осознанным и сбалансированным. Основное внимание она уделяет белкам, овощам и полезным жирам, что не только поддерживает фигуру, но и способствует нормализации гормонального фона*. Белки важны для поддержания мышечной массы, а с возрастом мы теряем около 1-2% мышечной массы в год. Потеря мышц замедляет метаболизм, и для его поддержания важно уделять внимание белковой пище.

Однако Ходченкова подчёркивает, что полностью не исключала углеводы из рациона. Углеводы — важный источник энергии для организма, и исключать их можно только на определённый период, если есть цель быстрого снижения веса. В её случае речь идет о сокращении «пустых» углеводов — сахара, кондитерских изделий, белой муки.

Физическая активность — это ещё один важный элемент, который помогает поддерживать стройность. Ходченкова не скрывает, что для неё регулярные тренировки — это не только вопрос похудения, но и самочувствия. Пилатес, йога, кардио, силовые тренировки — всё это присутствует в её расписании.

«Ходченкова также подчёркивает важность психологического состояния в процессе поддержания формы. Стресс — это один из главных врагов стройности. Когда мы переживаем или нервничаем, повышается уровень кортизола в организме, что может приводить к накоплению жира, особенно в области живота. Более того, стресс часто приводит к эмоциональному перееданию, и Ходченкова признаётся, что это был один из её «уроков» в жизни. Чтобы избежать таких ситуаций, актриса занимается йогой, медитацией и старается избегать стрессовых ситуаций. Не стоит забывать и о генетике. Ходченкова, несмотря на свой очевидный труд, также обладает природной предрасположенностью к стройности. Генетика играет немалую роль в том, как организм распределяет жир и сохраняет или теряет его. Однако, даже с хорошей генетикой, без правильного питания и физической активности невозможно поддерживать такую форму на протяжении длительного времени», — заявила эксперт.

Ходченкова говорила, что, несмотря на ограничения в питании и физическую активность, она не придерживается жёстких диет и никогда не проводила «экстремальных» похудений. Она считает, что это больше вредно, чем полезно. Нутрициолог Кристина Пришвина согласна с мнением актрисы.

«В своё время актриса делала акцент на том, что для её фигуры важно сохранять здоровый баланс между голодом и сытостью, без крайностей. Похудение и поддержание стройности Ходченковой — это результат её осознанного подхода к здоровью и внешности. Регулярные тренировки, сбалансированное питание, психоэмоциональное равновесие и здоровое отношение к своему телу — вот ключевые составляющие её успеха», — резюмировала нутрициолог.

Полный текст сайта «Страсти» о том, как Ходченкова покорила Голливуд и стала самой успешной актрисой в России, читайте здесь.

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