«Они не сравнивали себя с другими»: фотограф рассказал о работе с Наоми Кэмпбелл и Линдой Евангелистой

Фотограф Беллузо рассказал о работе с Наоми Кэмпбелл и Линдой Евангелистой. Об этом стало известно «Страстям».

Работы итальянского фотографа Андреа Беллузо выставляются по всему миру — сейчас его снимки можно увидеть в России. Фотограф рассказал, что в своей карьере ему часто приходилось работать с мировыми звездами.

«Да, мне посчастливилось работать с по-настоящему известными именами — Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Кристи Тёрлингтон, Викторией Сильвстедт и другими. Но больше всего запомнилась не их слава и не их внешняя красота, а их индивидуальность», — заявил он.

По словам Беллузо, знаменитости поразили его тем, что все они были уникальны и не старались кому-то подражать.

«Что я понял благодаря им — настоящая уникальность не рождается из попытки быть кем-то другим. Она проявляется, когда ты полностью принимаешь себя. Никто из них не старался соответствовать чьим-то стандартам. Они не сравнивали себя с другими. Они просто были собой — искренними, настоящими, и именно это делало их незабываемыми», — добавил он.

Полное интервью с Андреа Беллузо о пути к фотографии и о том, почему он не считает свое занятие полноценной работой, читайте по ссылке.