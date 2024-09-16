«Они дружат, хорошо общаются»: Эвелина Бледанс рассказала о девушке живущего в Израиле сына

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о личной жизни старшего сына Николая. Проживающий в Израиле молодой человек встречается с девушкой, но пока со свадьбой не торопится. Об этом телеведущая сообщила в интервью порталу «Страсти».

По словам Эвелины, ее наследник уже два года находится в отношениях. Со звездной мамой возлюбленную Николай уже познакомил. Но женится ли он на ней, Бледанс пока не знает. Она призналась, что не вмешивается в жизнь сына.

«Не мне же с ней жить, а ему. Да нормальная девушка, у них хорошие отношения. Пусть они там сами разбираются. Они еще молоды. Я ничего не хотела бы, у них своя семья. Они дружат, хорошо там общаются, а все остальное — это уже их личные дела», - поделилась актриса.

Этим летом Эвелина не смогла встретиться с Николаем, так как не ездила за границу. Он тоже в Россию пока приехать не может.

«Так что сын мой в Израиле, все у него в порядке. У него девушка, кошки, работа. Он занимается своими делами, приехать сейчас сюда тоже не может. Поэтому пока мы только на дистанционной связи», - рассказала Бледанс.

Интервью с Эвелиной Бледанс о личной жизни, работе и детях читайте на сайте «Страсти».