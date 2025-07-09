«Они даже могут работать врачами»: депутат Андрей Свинцов о завозе миллиона мигрантов из Индии в Россию
© NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/East News
Глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин озвучил решение проблемы дефицита рабочей силы в стране, в частности, в Свердловской области. По его словам, уже к концу 2025 года в Россию на заработки приедет миллион трудовых мигрантов из Индии.
«Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет миллион специалистов из Индии», — заявил руководитель ведомства.
Эту инициативу поддержал депутат Госдумы Андрей Свинцов. В разговоре с сайтом «Страсти» парламентарий отметил, что рабочие руки из Индии и других, более далеких государств помогут решить проблему с нехваткой трудовых ресурсов. При этом, по его мнению, в сравнении с мигрантами из среднеазиатских республик, этот персонал будет «более качественным».
«Мы видим, что сегодня специалисты из Средней Азии не просто приезжают к нам на работу. Они привозят вместе с собой жен, мам, тещ и, безусловно, огромное количество детей, создавая тем самым большую нагрузку на всю нашу социальную инфраструктуру. Их дети начинают ходить в школу, пользуются медицинскими услугами, когда заболеют. И при этом, эти специалисты в три раза хуже работают. Получается, что по себестоимости они обходятся нам в три раза дороже, чем, например, рабочая сила из Северной Кореи», — отметил Свинцов.
Говоря о северокорейских рабочих, депутат сослался на собственный опыт, который он вынес из поездки на Дальний Восток. Он рассказал, что лично видел, как трудятся на стройке специалисты из КНДР, и был приятно удивлен.
«Буквально месяц назад я был во Владивостоке. На нескольких строительных объектах я посмотрел, как работают северокорейцы. Плюс, я общался со всеми руководителями работ на площадках: прорабами, директорами и прочими. Так вот я выяснил, что северокорейцы работают — только вдумайтесь в эту цифру — в три раза быстрее. При этом работают они слаженно, у них очень быстрые темпы работ. Более того, стоят они ровно столько же, сколько среднеазиатские строители. То есть получается очень хороший экономический эффект», — поделился депутат ГД.
Что касается рабочих мигрантов из Индии, по мнению Андрея Николаевича, по качеству и скорости работ они тоже способны «дать фору» любым приезжим из Таджикистана или Узбекистана.
«Кроме того, многие из них являются достаточно высококвалифицированными кадрами. Они даже могут работать врачами, программистами, водителями. Особенно подчеркну, что индийцы будут приезжать сюда исключительно ради работы. И, например, после 3-6 месяцев будут спокойно возвращаться к себе домой. На их место приедет кто-то другой. И они уж точно не станут тащить в Россию свои семьи. Таким образом, в течение максимум 20 лет мы сможем постепенно отказаться от трудовых мигрантов из Средней Азии», — объяснил парламентарий.
Не менее важным фактором тут выступает и вероисповедание индийских рабочих. Свинцов напоминает, что среди них очень маленький процент мусульман:
«Мы помним много случаев страшных, кровавых терактов, где исполнителями как раз были представители среднеазиатских республик. В Индии в основном буддизм, поэтому мы также сможем решить и проблему радикальных исламистов среди мигрантов. Конечно, этот вопрос мы должны будем регулировать еще на раннем этапе запроса трудовых кадров. Надо еще, кстати, пообщаться на эту тему с нашим МИДом и Минтруда».
Также депутат Свинцов считает, что после того, как приезжие из Индии хорошо зарекомендуют себя на Урале, опыт региона начнут применять и другие регионы России.
Ранее мы писали о том, как депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил бороться с клиниками без лицензии.