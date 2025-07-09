«Они даже могут работать врачами»: депутат Андрей Свинцов о завозе миллиона мигрантов из Индии в Россию

Глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин озвучил решение проблемы дефицита рабочей силы в стране, в частности, в Свердловской области. По его словам, уже к концу 2025 года в Россию на заработки приедет миллион трудовых мигрантов из Индии.

«Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет миллион специалистов из Индии», — заявил руководитель ведомства.

Эту инициативу поддержал депутат Госдумы Андрей Свинцов. В разговоре с сайтом «Страсти» парламентарий отметил, что рабочие руки из Индии и других, более далеких государств помогут решить проблему с нехваткой трудовых ресурсов. При этом, по его мнению, в сравнении с мигрантами из среднеазиатских республик, этот персонал будет «более качественным».