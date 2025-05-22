«Это крайне опасно»: депутат Госдумы Свинцов рассказал, как бороться с клиниками без лицензии в России

Депутат Госдумы Андрей Свинцов отреагировал на новость информационного портала «Страсти» о работе наркологической клиники в Ярославле без лицензии. Бывшая сотрудница организации рассказала, что медики капают пациентов на дому и даже проводят операции в антисанитарных условиях. По мнению депутата, с такими недобросовестными специалистами нужно бороться, так как их деятельность может негативно сказываться на здоровье граждан.

В беседе с сайтом «Страсти» Свинцов сообщил, что в России действительно есть клиники, которые пытаются, не соблюдая закон, оказывать услуги пациентов. И это может быть опасно.

«К сожалению, в нашей стране еще присутствуют специалисты, которые пытаются оказывать медицинские услуги, не имея на то лицензии, разрешений и соответствующих санитарным номерам помещений. Это крайне опасно и может причинить нашим гражданам либо серьезный вред здоровью, либо может привести к смерти. Такие случаи, к сожалению, бывают», - поделился депутат.

Андрей Свинцов подчеркнул – некоторые граждане переживают за раскрытие личности и не обращаются в правоохранительные органы, чтобы наказывать такие клиники. Но делать это необходимо, чтобы бороться с ними.

«Если кто-то столкнулся с действиями таких лжеврачей, то незамедлительно надо сообщать в правоохранительные органы и при необходимости обращаться в адрес депутатов Государственной Думы с просьбой взять соответствующие проверки на личный контроль. Необходимо всем быть бдительными, потому что любая такая организация может действительно принести очень много горя людям, которые прибегают к их услугам, не зная, что у них нет лицензии и даже профильного образования, опыта. Просто люди решили нажиться на несчастных людях и пользуются их тяжелым положением», - заявил Свинцов.

Отметим, что, как выяснил портал «Страсти», клиника в Ярославле действительна 10 месяцев, и у нее официально нет работников. Там, где зарегистрирована организация, находится автосервис. Бывшая сотрудница рассказала, что приема в клинику нет. Врачи выезжают только на дом. Причем не только в Ярославле, но и в других городах России. Подробности читайте на нашем сайте.