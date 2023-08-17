«Она же лысая»: актриса с алопецией рассказала о карьере в кино и осуждении коллег

Модель, актриса и участница юмористического шоу «Comedy Баттл» Лиза Крутиш рассказала, как покоряет мир кино, будучи лысой девушкой. У 26-летней собеседницы портала «Страсти» тотальная алопеция с года. Ее детство прошло в Казахстане в маленьком городке на берегу Каспийского моря. А сейчас она снимается в кино и клипах у известных исполнителей, таких как Филипп Киркоров и Maruv.

«В мои 15 лет мы переехали в Новороссийск, а уже в следующем году я пришла на кастинг в драматический театр в самом центре города. Я училась в студии при этом театре два года. Выходила на сцену в массовке и принимала участие в различных городских мероприятиях. В этот же период впервые попала на съемочную площадку и снялась в сериале «Цыганское счастье». Роль была без слов, я просто в красивом платье пьянела от лимонада «Дюшес», – вспоминает девушка.

Лиза всегда считала себя очень подходящей для этой индустрии. Ведь она каждый день могла менять образы – быть блондинкой, брюнеткой или играть инопланетную девушку с лысой головой. Нужно было всего лишь менять парики. Оказалось, что многие осуждали юную красавицу и не верили в ее успех.

«Несмотря на мою веру в это, меня сбивали с толку заявления: «Да она же лысая, никогда не поступит в театральное, это смешно» от коллег по актерскому цеху. Меня это расстраивало тогда очень», – признается актриса.

Но Лиза не стала опускать руки и поступила в Нью-Йоркскую академию кино в Лос-Анджелесе, прошла лабораторию и интенсивы в школе Gogol School в Москве, играла различные роли в париках и без, как в кино, так и в театре, шутила на всю страну в юмористическом шоу «Comedy Баттл». Сейчас девушка верит в то, что все возможно.

«Моя первая роль в театре — роль Зинки в спектакле «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. Потом я играла в различных спектаклях по мотивам детских сказок. Как-то мне дали роль Настеньки в «Морозко», и помню, что режиссеру не нравилось. Он говорил: «Тебе не подходит это амплуа, тебе надо играть отрицательных персонажей», – поделилась Лиза.

А первый проект, в котором девушка появилась без парика, точнее эффектно снимала его на камеру, это сериал «Ищейка», который выходил на Первом канале.

«Могу сказать, что американская актерская школа и российская безусловно переплетаются: и там, и там основа для обучения этого вида искусства — система Станиславского. Но в американской учебной структуре часто используют различные методы и техники преподавателей, которые модифицировали систему Станиславского: метод Ли Страсберга, метод Стеллы Адлер, которая училась у самого Константина Сергеевича, техника Майзнера и техника Уты Хаген», – рассказала героиня.

Лиза до сих пор вспоминает свой прекрасный опыт в Universal Studios. Она смогла увидеть своими глазами все те декорации, которые наблюдала только на экране.

Полное интервью Лизы Крутиш, где она рассказала об алопеции, походам к врачам и реакции окружающих на ее особенность можно прочитать здесь.