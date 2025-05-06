Певица Алиса Морозова раскрыла самый ценный совет Ларисы Долиной начинающим артистам

Певица Алиса Морозова запомнилась зрителям по участию в проектах «Песни», «Фабрика звезд», «Новая звезда». До поступления в Московскую консерваторию девушка училась под наставничеством Ларисы Долиной. Исполнительница рассказала сайту «Страсти», какой самый ценный совет ей дала народная артистка.

Алиса поступила в академию Ларисы Долиной после первого курса консерватории. Девушке удалось совмещать учебу в двух музыкальных учреждениях, хоть и это было не просто. Певица отметила, что Лариса Долина среди кандидатов отбирает лучших из лучших и только тех, в кого верит, и у кого видит потенциал.

Понять, хорошо или плохо ученик справился с задачей, можно было по одному взгляду Долиной. Исполнительница хита «Погода в доме» редко повышала голос – все было ясно без слов, говорит Алиса.

«Да, перед её уроками коленки дрожали и ноги подкашивались! «Но за этой «строгостью» стоит огромная поддержка», — говорит она. — Ошибся? Исправишь. Справился? Получишь её «молодец», которое дороже любых похвал и аплодисментов. Лариса Александровна не просто учит петь, она учит быть. И за это ей низкий поклон».

Певица рассказала и о самом ценном совете наставницы. Однажды Лариса Александровна ей сказала: «Сердечная мышца. Включи её — и всё остальное приложится».

«Можно выйти на сцену с температурой, с разбитым сердцем, с пустым карманом, но, если внутри горит эта самая «мышца», зритель почувствует все, что хочет сказать музыка», - объяснила посыл наставницы Алисы.

Подробное интервью с Алисой, в котором она рассказала о планах взойти на пьедестал отечественного шоу-бизнеса, дружбе с Хабибом и силе материнства читайте здесь.