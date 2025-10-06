«Она сдулась после развода»: почему Светлану Бондарчук критикуют в Сети и сколько она зарабатывает

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о заработке и репутации телеведущей Светланы Бондарчук после развода с режиссером Федором Бондарчуком. По его словам, журналистка «сдулась» после расставания, так как именно кинематографист позволил ей пробиться в высшее общество. Об этом он сообщил сайту «Страсти».

В Сети Светлана часто сталкивается с издевками и хейтом, причем подшучивают на ней как обычные пользователи, так и те, аудитория которых десятки тысяч. Продюсер Дворцов отметил, что Бондарчук сама позволяет появляться этим насмешкам, так как хайпует на них.

«У нее репутация так-то в целом хорошая, чистая, я бы сказал. Но то, что идут какие-то определенные издевки в ее адрес… Она сама вправе создавать вокруг себя такую атмосферу, амплуа. Светлана на этом хайпует, зарабатывает. Благодаря этому постоянно бывает в информационном поле», — поделился Дворцов.

Благодаря постоянным упоминаниям в СМИ Бондарчук интересна заказчикам, заверил продюсер. Он подчеркнул — ее любят приглашать на мероприятия.

«Знаю, что она востребована на мероприятиях. Как правило, у таких артистов гонорар от 1,2−1,7 млн рублей и выше», — рассказал Сергей Дворцов.

Однако «золотое время» Светланы, по мнению продюсера, было, когда она являлась женой Федора Бондарчука. Дворцов считает, что именно бывший муж поспособствовал тому, чтобы телеведущая стала известна.

«Да, она сдулась после развода с Бондарчуком. Безусловно. Потому что Федор Бондарчук ей постоянно как бы давал стимул, давал даже похайповать на своем же имени, походить по мероприятиям, красным дорожкам, телевизионным проектам и не только. За счет него она выстрелила достаточно хорошо», — заявил продюсер.

