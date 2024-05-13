«Она похвалила мое исполнение»: певец TOBE рассказал о влюбленности в Иру Тоневу из «Фабрики»

Российский певец Антон Горнобатов, известный как TOBE, начал свою музыкальную карьеру с участия в конкурсах для молодых исполнителей. Так, в 12 лет артист выступил перед Ириной Тоневой из «Фабрики» и влюбился в нее.

По словам Антона, участие в «Муз Заводе» стало для него полезным. В юном возрасте он вышел на сцену с гитарой, чтобы сыграть перед известными членами жюри. Среди них была участница проекта «Фабрика звезд» Ира Тонева.

Она похвалила молодого артиста за выступление. А он, как потом выяснилось, был тогда влюблен в популярную певицу.

«Мне было лет 12, когда шла «Фабрика Звезд» с еe участием, и я вспоминаю, что даже был как-то по-детски в нее влюблtн тогда. Именно поэтому было так неожиданно и приятно, когда именно она похвалила мое исполнение, отметила, что действительно в песни вложена большая работа», — рассказал Горнобатов.

Полное интервью с артистом TOBE, которое он дал сайту «Страсти», вы можете посмотреть по этой ссылке.