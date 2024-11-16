«Она ответственный человек»: жертва домашнего насилия Светлана Грачева вступилась за владелицу сгоревшего приюта

Светлана Грачева вступилась за владелицу сгоревшего в Одинцове приюта. Об этом стало известно «Страстям».

15 ноября в СМИ появились новости о пожаре в Одинцове. Журналисты сообщали, что загорелся приют для женщин, подвергшихся насилию «Дом Убежище». Пятеро человек были госпитализированы с травмами и отравлением угарным газом, трое малолетних детей находятся в реанимации.

После ликвидации пожара полицейские намерены побеседовать с владелицей приюта, правозащитницей Натальей Краснослободцевой. Их интересует, соблюдались ли в здании меры пожарной безопасности.

В беседе со «Страстями» жертва домашнего насилия Светлана Грачева, которая знакома с Краснослободцевой заявила, что уверена в порядочности правозащитницы.

«Она ответственный человек. А её помощь жертвам домашнего насилия была колоссальной. В прошлом году, я заселила к ней несколько женщин, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Все они были довольны условиями проживания и отношением к их проблемам. Подобные кризисные центры всегда очень значимы для нуждающихся», — рассказала она.

При этом Грачева призвала не делать поспешных выводов о причинах возгорания.

«К сожалению, но такая новость стала ужасающей, как для меня, так и для многих неравнодушных людей. Сил всем. И ждем результаты экспертизы. Следствие должно проверить все версии, в том числе и не исключать версию поджога», — добавила она.

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