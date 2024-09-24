«Она не транжира»: продюсер раскрыл гонорары Ирины Дубцовой

Продюсер и шоумен Сергей Дворцоа рассказал, что певица Ирина Дубцова получает от 3 млн рублей за одно выступление. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Она пользовалась и пользуется спросом у организаторов, в основном на частные корпоративы и светские вечеринки. Гонорары у нее составляют от 3 до 5 млн рублей — не большие, но и не маленькие», — поделился медиаменеджер.

Дворцов также высказался о дорогостоящих покупках 18-летнего сына Дубцовой. Известно, что недавно наследник звезды стал обладателем черного кроссовера BMW X4 M Competition стоимостью 20 млн рублей, а также подарил возлюбленной кольцо за 1,3 миллиона рублей.

«Что касается дорогостоящих покупок. Ну, вы знаете, во-первых, у Ирины есть свой бизнес. Тут у каждого артиста, давайте не забывать, есть какой-то свой бизнес, помимо концертной деятельности. Конечно, идут какие-то у нее и хорошие авторские отчисления. У нее есть какие-то накопления, то есть она, между прочим, не сильная транжира, но, конечно, ради сына любимого она делает все. <…> И я считаю, что некоторые артисты должны вообще на Ирину равняться, потому что она большая молодец. Она безумно талантливая, она яркая, она никогда ни с кем не ругается, не ссорится, не завистливая, то есть палки в колеса никому не вставляет из своих коллег, как некоторые делают», — заявил он.

Ранее Ирина Дубцова рассказала о пополнении в семье.