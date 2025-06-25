«Она борется за эту жизнь»: Светлана Зейналова рассказала об успехах особенной дочери

Ведущая программы «Доброе утро» Светлана Зейналова рассказала о воспитании дочерей – Александры и Вероники. Девочки родились с разницей в 10 лет. Звезда призналась в интервью сайту «Страсти», что ее старшая дочь родилась с пороком сердца – ей понадобилась операция, а потом выяснилось, что у нее аутизм. Несмотря на эту особенность, девочка много занимается и хочет поступить в колледж.

«У Александры при рождении обнаружили порок сердца, потребовалась операция. Позже поставили диагноз «аутизм». Это не улучшает качество жизни, а прямо скажем, резко его ухудшает. Были годы, которые я не хочу вспоминать – сплошное серое месиво постоянного поиска денег на реабилитацию, страха и боли. Если бы не Александра, наверное, можно было бы головой, так сказать, об стенку или через окошко. Если бы не она, возможно, я бы не выдержала этого кошмара. Ее присутствие давало мне силы жить и бороться в любой ситуации», – поделилась Светлана.

СМИ писали о том, что особенность дочери повлияла на развод Светланы с мужем. Она прокомментировала эту информацию.

«Конечно, это не улучшает отношения между мужчинами и женщинами. Мужчины часто остро реагируют на подобные ситуации. По статистике, большинство матерей, воспитывающих детей с особенностями развития, остаются одни – мужчины уходят, не выдерживая трудностей. В современном обществе сложилась тревожная тенденция: многие мужчины избегают ответственности, предпочитая легкую, беззаботную жизнь. Достаточно взглянуть на статистику разводов: около 30% мужчин уходят в первый год после рождения ребенка, еще 30% – в последующие 2-3 года. То есть в общей сложности 60% семей распадаются в самый сложный период, когда ребенок маленький, а пара только учится жить в новом статусе родителей. Это большая проблема нашего времени и воспитания», – призналась телеведущая.

Светлана гордится Александрой, которой ставили диагноз «не поддается обучению». Девочка трудилась по 16-17 часов в сутки, чтобы исполнить мечту.

«Она, как маленький ребенок, трудилась изо всех сил. Привыкла работать по 16–17 часов в сутки: спала чуть-чуть, вставала и снова занималась, снова работала над собой. И теперь, когда она в подростковом возрасте говорит: «Я не хочу, я всё брошу!» — я ее прекрасно понимаю. Я вообще не уверена, что обычные взрослые люди смогли бы выдержать такой ритм, в котором работала она. А ведь она говорит по-китайски, по-английски, сдает математику, сдала ОГЭ (Основной государственный экзамен, – прим. ред.) на «4» и продолжает заниматься. Она борется за эту жизнь. У нее есть своя мечта», – поделилась звезда.

Зейналова рассказала, что часто слышит упреки от людей, мол это она заставляет дочь так усердно заниматься.

«Но мне-то это не нужно! Я свою жизнь уже проживаю как могу. Это важно для нее. Она хочет победить, хочет сама поступить в колледж, получить профессию, чего-то добиться. Это не мои мечты — мне было бы проще, если бы она просто сидела рядом, а я бы ей рассказывала, как жить. Но это ее желание. И я должна найти время, силы, возможности и деньги, чтобы помочь ей реализовать это, чтобы у нее всё получилось», – добавила телеведущая.

Полное интервью со Светланой Зейналовой о ее детстве, встречах с сестрой Ирадой и слухах о романе с Тимуром Соловьевым можно прочитать здесь.