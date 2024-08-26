«Он впитывал информацию»: экс-помощник Жириновского объяснил, почему предсказания политика сбываются до сих пор

Бывший помощник Жириновского Власов объяснил «Страстям» феномен предсказаний политика.

В эксклюзивном комментарии бывший депутат ЛДПР и помощник Владимира Жириновского Василий Власов раскрыл тайну предсказаний политика. По его словам, все дело в умственных способностях Жириновского.

«Мы исходим из того, что Владимир Вольфович получил прекрасное образование, читал огромное количество книг. Постоянное нахождение в информационном поле позволяло ему действительно делать точные прогнозы. И это касается не только Украины, но и других международных конфликтов, которые происходили», — рассказал он.

Власов добавил, что до сих пор остаются неопубликованными многие предсказания Жириновского.

«Я около десяти лет с ним проработал и каждый день он впитывал информацию, которую получал из разных источников, начиная от газетных вырезок и заканчивая Telegram-каналами. То есть он 24 на 7 был в потоке информации. Исходя из этого делал выводы, предсказания. Стоит тоже отметить, что нам известно около 20−30% прогнозов. А ведь еще огромное количество того, что пока не выложено», — поделился он.

Материал о том, какие прогнозы политика уже сбылись, а какие еще могут сбыться, читайте по ссылке.