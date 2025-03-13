«Он сделал выбор»: продюсер раскрыл, куда пропал Николай Фоменко

Артист Николай Фоменко получил известность в середине 1980-х, когда стал участником популярного в те годы бит-квартета «Секрет». В 1990-х Фоменко стал активнее работать на телевидении — он был участником и ведущим таких программ, как «Оба-на», «Империя страсти» и многих других. За свою карьеру Фоменко также успел неоднократно сняться в кино: его фильмография насчитывает свыше 80 ролей.

В последние годы актер ушел в тень и практически перестал появляться на страницах СМИ. Продюсер Сергей Дворцов, работающий со звездами российского шоу-бизнеса, рассказал сайту «Страсти», что исчезновение звезды может быть связано с переоценкой ценностей.

«Ушел в тень, потому что у него семья и, конечно, когда личная жизнь встает на первый план, то уже и карьера уходит на второй. Видимо, он сделал выбор. За какие гонорары готов сниматься? Насколько я наслышан, от 500 тысяч рублей за съемочный день», — поделился медиаменеджер.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорар ведущего Александра Гордона.