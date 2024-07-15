«Он пробил дно»: продюсер высказался об оставшемся без концертов за границей Макаревиче*

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал новость о том, что организаторы отменили два концерта уехавшего из России певца Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом) в Болгарии и Черногории. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению шоумена, отсутствие у лидера «Машины времени» гастролей за границей связано с его поступками по отношению к России.

«Я могу сказать, что дно днищенское он пробил. Я его уже не считаю артистом. Он потерял статус как артиста и как человека. Потому что он нес и продолжает нести такую ересь в отношении страны. А что он хотел? Существует закон жизни под словом бумеранг. Понимаете? Все в этой жизни возвращается», - заявил медиаменеджер.

Продюсер отметил, что после переезда за границу музыкант рассчитывал на поддержку Аллы Пугачевой, однако та не подала ему руку помощи.

«Во-первых, это справедливо. Я рад, что организаторы все-таки принимают адекватное решение и отменяют концерты, вовсе убирая с афиш господина Макаревича*. Потому что он пытается усидеть на двух стульях, но никак не выходит: вроде бы он такой белый, милый и пушистый, а на самом деле, как говорится, дьявол воплоти. Вы прекрасно понимаете, что господин Макаревич чикинится дружбой с Аллой Борисовной Пугачевой. Он думал, что Пугачева ему подаст руку помощи, что она в любой момент их всех защитит. Алле Борисовне, по большому счету, на всех, на них начхать. Она думает только о себе, о своих детях и о своей семье», - поделился шоумен.

Помимо этого, Дворцов выдвинул версию о том, что на своих зарубежных концертах Макаревич* собирает массовку. По его мнению, в настоящий момент ни один адекватный человек не захочет добровольно посещать выступление артиста.

«Что касается его выступлений, безусловно, никто на них и не пойдет. Здравомыслящий, адекватный человек после того, как посмотрит на все его выходки, на все его непонятные такие концерты, где он тоже свои пять копеек в отношении России высказывает, уберет его из поля обозрения в качестве как артиста и, конечно же, не будет ходить на его все выступления. <…> Я уверен на 100%, что господин Макаревич* на половине своих концертов собирает массовку. Распространяет информацию на определенных сайтах и этим же людям просто платит за то, чтобы они пришли, посидели, послушали его концерт. Платит какие-то 2-3 тысячи рублей, понимаете, да?», - резюмировал он.

Ранее лидер группы «7Б» поделился впечатлениями от общения с Макаревичем*.

*(признан в РФ иноагентом)