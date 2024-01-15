«Он потерял волосы»: звездный стилист сделал заявление о Филиппе Киркорове

Звездный стилист Александр Данилов предложил певцу Филиппу Киркорову вернуть темный цвет, чтобы спасти оставшиеся волосы. По его мнению, артист, ставший блондином, испортил свои пряди и стал неизбежно лысеть.

Около года назад Киркоров радикально сменил имидж, который приняли не все его поклонники. Он обесцветил волосы и бороду, из-за чего его многие стали называть «Дедом Мазаем». Новую прическу Филиппа тогда оценил и профессиональный стилист Данилов, отметивший, что подобные покраски приведут артиста к облысению. Вскоре после этого он действительно сильно обрезал волосы.

«На самом деле после моей фразы, что он скоро потеряет волосы, действительно, прошла неделя-две, и он потерял волосы. Потому что его стилисты не понимают, что такое баллоны. Лак – это разрушитель волос. Все мы знаем, что звезды могут спать с укладкой по три дня. Представляете, что происходит с волосами? Он медленно их прожирает. Поэтому то, что делают Филиппу, а ему красили краской не то что для стен, а краской из баллона, которая на следующий день смывается, естественно, разъедает ваши волосы. И я предсказал, что действительно это будет. Так и получилось, он подстригся коротко. Но тем не менее баллон с его волос не сходит. Если мы заметим, то он до сих пор есть. И это видно», - рассказал Данилов в интервью порталу «Страсти».

Исправить ситуацию Александр предлагает возвращением к натуральному цвету. По его мнению, с темным цветом волос Киркоров будет смотреться даже еще более дерзким и стильным.

«Я предложил бы Киркорову покраситься в свой натуральный либо в темный цвет. Ему было бы очень красиво с бородой. Темная короткая стрижка ему бы придала, наверное, больше такого стиля, дерзости, красоты. То есть блонд — это круто, да. Кто-то его называл еще Дедом Мазаем, когда он бороду осветлил. Но блонд смотрится красиво, когда он люксовый, дорогой, стильный, а не когда он прототип блонда, подделка из Китая. Нет, блонд должен быть сияющим, играющим, поэтому если вы не можете это сделать, закрасьте волосы в темный цвет», - отметил стилист.

Полное интервью с Александром Даниловым о волосах звезд, конфликте с Даной Борисовой и маске из навоза читайте на сайте «Страсти».