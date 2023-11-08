«Он обещал, взял деньги и не выполнил»: юрист рассказала, в чем заключается мошенничество Аяза Шабутдинова
Юрист Подгрудкова рассказала, почему Аяза Шабутдинова обвинили в мошенничестве.
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Инфобизнесмен Аяз Шабутдинов оказался за решеткой — суд арестовал молодого человека, который подозревается в мошенничестве. Инфобизнес достаточно популярная и набирающая обороты тема, которая, как и все остальное, заключает в себе определенные риски. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, в чем именно могло заключаться мошенничество со стороны Шабутдинова и является ли сам по себе инфобизнес мошенничеством.
Данное направление по продаже онлайн-курсов и марафонов, по словам специалиста, не является чем-то незаконным. Мошенничество может присутствовать в любом бизнесе. Что касается Шабутдинова, то он обещал сделать из каждого клиента миллионера за короткий срок, но по факту не справился с задачей.
Если мы говорим про инфобизнес и ситуацию с Аязом Шабутдиновым, то он в рекламных кампаниях активно давал обещания сделать из любого, кто купит курс, миллионера или просто обещал сверхдоход в короткие сроки. Такие обещания в принципе сложно и иногда даже невозможно выполнить, но сам факт мошенничества присутствует именно здесь — он обещал, взял деньги и не выполнил.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Кроме того, незаконные условия могут содержаться в оферте. При покупке курса, по словам Подгрудковой, важно обращать внимание именно на соглашение. В качестве примера специалист привела следующее:
условие, которое исключает или ограничивает ответственность продавца онлайн-курса за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по основаниям, которые не предусмотрены в законе;
условие, которое уменьшает размер законной неустойки.
Это только малая часть условий, которые по закону не могут содержаться в оферте. Весь перечень приведен в законе о защите прав потребителей, который и ставит целью не допустить нарушения прав и законных интересов потребителей работ или услуг.
Ранее задержание Аза Шабутдинова прокомментировала его супруга Лидия Муцольгова. Она написала, что инфобизнесмен «держится».