«Он обещал, взял деньги и не выполнил»: юрист рассказала, в чем заключается мошенничество Аяза Шабутдинова

Инфобизнесмен Аяз Шабутдинов оказался за решеткой — суд арестовал молодого человека, который подозревается в мошенничестве. Инфобизнес достаточно популярная и набирающая обороты тема, которая, как и все остальное, заключает в себе определенные риски. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, в чем именно могло заключаться мошенничество со стороны Шабутдинова и является ли сам по себе инфобизнес мошенничеством.

Данное направление по продаже онлайн-курсов и марафонов, по словам специалиста, не является чем-то незаконным. Мошенничество может присутствовать в любом бизнесе. Что касается Шабутдинова, то он обещал сделать из каждого клиента миллионера за короткий срок, но по факту не справился с задачей.