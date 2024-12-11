«Он не мегапопулярный, но и не упадший»: что известно о гонорарах певца Шуры

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что сейчас происходит с карьерой певца Шуры. По его словам, у артиста по-прежнему есть концерты и получает он за них от 2 млн рублей. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Певец Шура стал очень популярен в конце 90-х годов. Сейчас же он в основном принимает участие в различных телевизионных шоу, и имя артиста все чаще звучит в скандалах. Так, недавно он сорвал съемки новогоднего шоу из-за того, что Александр Ревва и группа «Хлеб» исполняли его песню без разрешения.

«Он сам по себе очень эмоциональный. Ну все творческие люди всегда вспыльчивые. Это нормально. Значит, скорее всего, со стороны организатора что-то не было выполнено», - прокомментировал произошедшее Дворцов.

По словам продюсера, огромной популярности как раньше у Шуры действительно нет. Но поклонники у артиста остались, и они готовы платить, чтобы он спел на их мероприятиях.

«У него нормальный гонорар — от 2 млн рублей за концерт, за корпоратив. Он достаточно востребован для дискотек 90-х и нулевых, для каких-то коллабораций среди звезд. Я не скажу, что он прямо мегапопулярный, но и не упадший. То есть он востребован, это самое главное», - поделился продюсер.

Ранее стал известен новогодний гонорар певицы Светланы Лободы.