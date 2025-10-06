«Он на меня частенько срывал собак»: актер из «9 роты» Михаил Евланов рассказал о работе с Бондарчуком

Актер Михаил Евланов рассказал о работе с режиссером Федором Бондарчуком. Он снимался в его двух крупных фильмах «9 рота» и «Обитаемый остров». По словам артиста, кинематографист был разным — иногда строгим, а порой даже грустным. Об этом он сообщил в интервью сайту «Страсти».

Михаил признался, что сотрудничал с Федором так давно, что многие детали уже позабыл. Однако в его воспоминаниях он всегда остается профессионалом своего дела.

«В целом Федор Сергеевич разный. Он может быть и грустным, и веселым, и лириком. Он творец. Я всегда вспоминаю о нем как о светлой личности. Ничего плохого я в нем не увидел, пока работал в его двух проектах. Получал удовольствие. Хотя он на меня частенько срывал собак. Но в нашей профессии — это нормально», — отметил Евланов.

Актер подчеркнул, что в первую очередь знает Бондарчука не как режиссера, а как артиста, причем комедийного жанра. По мнению Михаила, немногие могут создавать действительно качественную комедию, а Федор может.

«Понимаете, жанр комедии — достаточно непростой. И у нас настоящие комедии, как мне кажется, мало кто может делать. Я имею в виду и режиссеров, и артистов. Но Федору Бондарчуку и Дмитрию Месхиеву это как-то удалось в фильме „7 кабинок“. Это было очень смешно», — поделился актер.

Также Евланов рассказал, как попал в фильм к Бондарчуку. Он отметил, что не стремился сниматься в «9 роте», но оказался в нужном месте в нужное время.

«Многие актеры годами ходили на пробы в „9 роту“, а я туда попал совершенно случайно. Шел по коридору, не туда свернул, не тех увидел, вот и попал! А про „9 роту“ я даже слыхать не слыхивал. Некоторые артисты говорили: „Мы уже в прошлом году на эту роль пробовались“. То есть она запускалась не один год. Как случилось, так случилось. Мне кажется, что получилось здорово», — рассказал Михаил.

Полное интервью с Михаилом Евлановым читайте на сайте «Страсти».