«Он это делает лучше многих певцов»: критик Соседов рассказал, кто заменит уехавших из РФ артистов

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, кто сможет заменить уехавших из России артистов. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» он признался, что сейчас это легко делают не люди, а компьютерные системы.

«Сегодня на серьезную арену выходит искусственный интеллект. Возможно, в недалеком будущем артисты уже будут не нужны. Петь всеми возможными голосами будет ИИ. Уже сейчас он это делает лучше многих певцов», – заявил Сергей.

Соседов рассказал об этом, обсуждая уехавших братьев Меладзе. По мнению критика, Валерий и Константин действительно являются талантливыми артистами, но «талант – не индульгенция от всех грехов». Будут другие звезды, и это – не только люди.

Ранее мы писали о том, как братья Меладзе обрели популярность, жили на две семьи, переживали трудности в карьере и в итоге пропали из поля зрения. Что происходит с ними сейчас, читайте в материале сайта «Страсти».