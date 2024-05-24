«Он доказал, что хороший актер»: критик Шпагин оценил шансы Ивана Урганта построить карьеру в кино

Кинокритик Александр Шпагин высказался об актерских способностях Ивана Урганта. По его мнению, телеведущий уже смог показать себя профессионалом в кинематографе, поэтому он не исключает, что артист в нынешних реалиях сможет оставить телевидение ради съемок в фильмах. Об этом эксперт рассказал порталу «Страсти».

Шпагин отметил, что, как только Иван появился в шоу-бизнесе, он был не особо интересен публике. Он подчеркнул, что телеведущий все никак не мог найти свой образ.

«Иван Ургант появился на волне успеха его замечательного отца, тоже шоумена, телеведущего, который был очень популярен в 90-е годы, Андрея Урганта. Он его, собственно, и пропихнул. Потому что, когда Иван Ургант появился в качестве телеведущего, это был совершенно неинтересный человек. Он все никак не мог найти себя и свой образ. И мы с вами думали: «Господи, кто это такой вообще?» Пришел какой-то, не знаю, левый, неинтересный абсолютно парень. Как правило, он только подыгрывал кому-то. И также он появлялся в каких-то сериальчиках, например, в «Улицах разбитых фонарей». Ну, абсолютно ничего особенного. Что есть, что нет.

И вдруг постепенно, где-то к середине 2000-х, даже к концу 2000-х, он начал набирать. Он нашел свой образ человека в маске. Меня поразило, что он потом уже никогда из него не мог выйти. Это, по-моему, обыграно в фильме «Мифы». Малоудачная комедия, но просто интересная по замыслу. Здесь звезды играли самих себя», - поделился кинокритик.

Раскрыться, как актер, Иван смог после выхода фильма «Он, она и я». Тогда, по мнению кинокритика, он впервые «снял маску».

«Иван оказался на редкость остроумным человеком. Вот придумал человек образ. Нашел эту маску. Но все равно возникал вопрос, а какой он актер? И вот в фильме «Он, она и я», где у него дуэт с Галибиным, он играет замечательно, потому что там есть, что играть, там есть такой драматический монолог. Это была неплохая психологическая мелодрама такая. И вот там он сыграл отлично просто. То есть для меня примерно в одинаковое время открылись как актеры два шоумена, Фоменко и Ургант. Оказалось, что из своей маски Иван может вырасти. Но в дальнейшем Ургант продолжил в своем комическом образе работать, только играл он, конечно, в разы лучше, чем в 90-е годы или в начале 2000-х, - заявил Шпагин — Новую вот эту картину с Ургантом я не видел, но я искренне надеюсь, что поскольку сейчас он вошел в стадию некого такого социоэкзистенциального кризиса по неволе, скажем так, он сыграл именно серьезную драматическую роль. Мне кажется, что сейчас постоянно оставаться вот в этой маске ввиду сложившихся и личностных, и социальных обстоятельств, это будет не очень правильно».

Александр Шпагин считает, что, если у Ивана не получится вернуться на российское телевидение, то он вполне сможет развиваться в киноиндустрии. Критик видит в нем большой потенциал.

«Он доказал, что хороший актер, что он может хорошо играть, что он тонкий актер, что он психологичный. Мне достаточно было того фильма «Он, она и я», потому что все-таки лучшей роли у него не было в кино. Дальше он перешел именно в игру постоянного камео. Я сейчас от него жду именно серьезных актерских свершений. И самое ему место в кино сегодня. То есть у него может жизнь начаться заново. На новый этап выйдет», - заключил Александр Шпагин.

О том, куда пропал Иван Ургант после 2022 года, читайте на сайте «Страсти».