«Он для меня как родственник»: Денис Клявер рассказал о дружбе с Юрием Стояновым

Денис Клявер рассказал о дружбе с Юрием Стояновым, который много лет был напарником и другом его отца Ильи Олейникова. Певец исполнил с Юрием песню «Друзья родителей — мои друзья», а в интервью сайту «Страсти» назвал артиста уникальным человеком.

«Эта песня, в первую очередь, о нем, о Юрии Николаевиче, и о нескольких близких друзьях моего папы, с которыми я вырос. Я впитал атмосферу их дружбы. С Юрой мы общаемся постоянно, он для меня как родственник, родственная душа», – поделился звезда.

Денис рад, что артист востребован в кино и занимается творчеством.

«Он заботливый и настоящий друг, который всегда скажет правду, и за это его присутствие в моей жизни еще ценнее», – добавил Клявер.

Полное интервью с Денисом Клявером о работе в группе «Чай вдвоем», отношениях с женой и дружбе с певицей Сашей Савельевой можно прочитать здесь.