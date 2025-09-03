«Он действительно человек с твердым характером»: 17-летняя подопечная Дробыша рассказала, какой он в работе и жизни

Певица ELiz рассказала о работе с продюсером Виктором Дробышем. По словам 17-летней артистки, он бывает строгим, но при этом не оказывает давление на исполнителей. Об этом она рассказала сайту «Страсти».

ELiz начинала свой путь с шоу «Голос. Дети», в котором выступала в команде рэпера Басты. Однако после проекта их сотрудничество не сложилось.

«После проекта мы не пересекались в работе, но я с благодарностью вспоминаю его советы. Думаю, многое зависит от того, куда дальше идет артист и какие проекты он выбирает. У каждого свой путь», — поделилась артистка.

Сейчас ELiz работает в продюсерском центре Виктора Дробыша. Она призналась, что это всегда было ее мечтой. Главное, чему продюсер успел ее уже научить, — это смотреть на песню в целом. Не только как на вокальную партию, а как на историю, которую нужно донести.

«Я учусь у него дисциплине, серьезному отношению к делу и пониманию, что в музыке важна каждая деталь. Его советы и его видение — это то, что помогает мне становиться сильнее как артисту. Он умеет услышать и направить, и я очень ценю эту работу», — рассказала певица.

ELiz призналась, что считает Дробыша требовательным к результату. Но без этого невозможно создавать хороших артистов.

«Сам процесс работы с ним всегда проходит на одной волне и очень позитивно. Я никогда не ощущала давления, наоборот — это вдохновляло. Поэтому я считаю, что он действительно человек с твердым характером, но это твердость в хорошем смысле: она помогает держать планку, не опускать уровень и при этом работать в атмосфере доверия и творчества», — отметила вокалистка.

Интервью с ELiz о карьере, песнях и критике читайте на сайте «Страсти».