«Он бедный, сам у меня занимал»: известный шоумен опроверг помощь Меладзе в лечении Кушанашвили

Шоумен Стас Барецкий заявил, что не верит в помощь певца Валерия Меладзе тяжелобольному журналисту Отару Кушанашвили. Он считает, что у артиста сейчас нет на это денег. Об этом актер рассказал порталу «Страсти».

Отар Кушанашвили по-прежнему продолжает находиться в больнице. Его собираются перевести в онкоцентр имени Блохина после очередной операции. Как стало известно, его лечение покрыли звезды отечественного шоу-бизнеса. Одним из первых средства выделил певец Николай Басков. Но финансово помог также артист Валерий Меладзе, который уже более двух лет не живет в России.

Информация о том, что исполнитель хита «Салют, Вера» причастен к помощи Кушанашвили, появилась в СМИ, сам же он никаких заявлений не делал. Поэтому Стас Барецкий не верит в то, что новости соответствуют действительности. По его словам, Валерий бедный и сам занимает деньги.

«Отара я знаю давно! Это не бедный человек, корпоративы, которые он вел, приносили ему не малый доход! Зачем ему вообще помогать? Вопрос риторический. Но как бы там ни было, помогать - это всегда хорошо. Только где эта помощь? Я лично не видел денег, которые Басков или тот же Меладзе передавали Кушанашвили. Да и с чего Меладзе помогать Кушанашвили, если он и сам без денег сейчас? Он бедный, сам у меня занимал! У него совсем нет концертов, откуда деньги? Все деньги он зарабатывал в России, это ни для кого не секрет!» - заявил Барецкий.

Сам шоумен признался, что тоже готов помочь Отару. Он отметил, что желает журналисту скорейшего выздоровления.

«Я, конечно, желаю Отару скорейшего выздоровления, так как он хороший человек и артист! А что касается слов о помощи со стороны этих медийных персон - все это бла-бла, я лично не верю!» - поделился Стас Барецкий.

Ранее Лера Кудрявцева обратилась к проходящему лечение в больнице Отару Кушанашвили.