Ольга Вашурина призналась, что никогда не думала о Шаляпине как о мужчине мечты

Ведущая Ольга Вашурина призналась, что никогда не думала о певце Прохоре Шаляпине как о мужчине мечты. Однако блогер не скрывает: его легкость и чувство юмора притягивают.

В июле 2025 года Вашурина стала участницей реалити-шоу «Свадьба вслепую», где ее экранным мужем оказался Шаляпин.

«Нас с Прохором свела судьба. В обычной жизни мы бы не пересеклись: он на своих светских мероприятиях, я — на гастрономических. Никогда не думала о нём как о мужчине мечты. Но познакомившись ближе, увидела его обаяние и внимание. Его лёгкость и чувство юмора очень притягивают», - поделилась ведущая.

На вопрос, какой Прохор в жизни, Ольга говорит, что он артист и всегда соответствует определенному образу.

«Мы этого никогда не узнаем. Он артист на 100%, живёт в образе и, кажется, уже сам забыл, какой он настоящий. Но он искренний, живой, эмоциональный, немного старомодный — в хорошем смысле. Думаю, он может быть прекрасным другом», - высказалась Ольга.

Критику их пары со стороны балерины Анастасии Волочковой Вашурина воспринимает как личное мнение звезды.

«Она живёт в своей парадигме, где нет места таким людям, как я, — и это нормально. Меня не задевают чужие оценки, только ложь. Если обо мне перевирают факты — тогда включается моё альтер-эго и я защищаю свою правду», - поделилась Вашурина.

