«Нас с Прохором свела судьба»: Ольга Вашурина о профессии кондитера, свадьбе с Шаляпиным и критике Волочковой

Ольга Вашурина за несколько лет проделала путь от участницы кастинга на шоу «Кондитер» до всенародно любимой ведущей. Она успешно совмещает материнство и карьеру, находит баланс, успевает везде. В проекте «Свадьба вслепую» Вашурина стала «женой» певца Прохора Шаляпина. И это был новый виток ее истории. О профессии кондитера, телевизионном романе с Шаляпиным, критике балерины Анастасии Волочковой и отношении к шеф-повару Константину Ивлеву Ольга рассказала в интервью сайту «Страсти».

Вы стали победительницей первого сезона шоу «Кондитер», а затем стали соведущей Рената Агзамова. Его жёсткая критика не пугала? Что было самым трудным для вас? Как решили пойти в шоу?

Когда я решила пойти на шоу, у проекта даже не было названия. Помню, как редакция выбирала между двумя вариантами: «Король кейков» и «Король тортов». И я даже не знала, что ведущим будет Ренат Агзамов. Мы абсолютно ничего не знали, кроме вводных о «стандартном кондитерском конкурсе».

А почему я пошла? На тот момент я была в декрете с двумя маленькими детьми, и участие в проекте стало для меня способом сменить обстановку, выйти из «мира пелёнок» и погрузиться в новую атмосферу. А когда я столкнулась с Ренатом, то поняла, что он требует максимум вовлечённости. Мне очень хотелось доказать именно ему, что на этом проекте я лучшая и достойна победы. Он старался балансировать между тиранией и благословением. Наверное, такие немного «абьюзивные» отношения — мой идеал, поэтому мы с ним уже много лет работаем вместе. Его критика сильно мотивировала.

Самым трудным было не физическое участие в испытаниях, а эмоциональная нагрузка — выдерживать накал и темп. Но я шла на проект не просто поучаствовать, а проверить, насколько я действительно сильный специалист.

Любите готовить в обычной жизни? Ваше любимое блюдо собственного приготовления. Что чаще всего просят приготовить дочери?

Я не так часто готовлю, потому что мой ритм жизни всегда «на бегу». Но мы научились максимально использовать мультиварку (улыбается). Я люблю простую еду и приучаю к ней детей. У нас стандартный набор блюд, включающий всё для баланса КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы – прим. «Страсти») и полезных микроэлементов: каши, мясо, рыба, овощные салаты. Никаких суперфудов я не готовлю — мои дети развиваются с правильными пищевыми привычками.

Десерты сейчас дома пеку редко. И мои девочки молодцы — контролируют уровень потребления сахара и жиров. Старшая очень любит стейки и часто просит их приготовить. Кстати, они у меня очень самостоятельные и уже умеют готовить сами: старшая может испечь брауни или сделать мороженое, а младшая — угостить нас пиццей.

Профессия кондитера — это прибыльно?

Если вы просто печёте тортики для близких и знакомых, то нет — это не особо прибыльно. Часто кондитеры берут деньги только за продукты, обесценивая свой труд. А вот если строить личный бренд, развивать вкус, учиться подавать себя и выходить за рамки кухни, то это может стать очень прибыльным бизнесом. Яркий пример — Ренат Агзамов. Помимо своих WOW-десертов, он создал полный цикл производства и открыл бизнес по продаже тортов для широкой аудитории.

Можно открыть кофейню, кондитерскую или работать как самозанятый домашний кондитер и тоже быть успешным. Ещё девять лет назад в каждом городе можно было пересчитать кондитеров по пальцам одной руки, а сейчас — по пять в каждом ЖК. Конкуренция огромная.

Всегда ли нужно пробовать блюдо?

Зависит от ситуации. Если речь о съёмках или контенте, где не требуется дегустация, можно и не пробовать. Многое понятно по визуалу и аромату. Но в целом я предпочитаю пробовать — это развивает вкусовую насмотренность и повышает доверие аудитории.

Можно ли худеть, будучи кондитером?

Знаю много миниатюрных девушек-кондитеров! Раньше думала, что они просто ведьмы (смеётся). За последние несколько лет я похудела более чем на 20 кг. Всё реально, если соблюдать баланс КБЖУ, заниматься спортом и поддерживать режим сна. Тогда на дегустации вы не съедите целый кусок торта, а лишь его попробуете.

В июле 2025 года вы стали участницей реалити-шоу «Свадьба вслепую», а экранным мужем оказался Прохор Шаляпин. Рассматривали его как реального партнёра? Что в нём привлекло?

Нас с Прохором свела судьба. В обычной жизни мы бы не пересеклись: он на своих светских мероприятиях, я — на гастрономических. Никогда не думала о нём как о мужчине мечты. Но познакомившись ближе, увидела его обаяние и внимание. Его лёгкость и чувство юмора очень притягивают.

Анастасия Волочкова критиковала вашу пару и называла вас «недостойной». Обижали её слова?

Я не считаю это критикой, это её личное мнение. Она живёт в своей парадигме, где нет места таким людям, как я, — и это нормально. Меня не задевают чужие оценки, только ложь. Если обо мне перевирают факты — тогда включается моё альтер-эго и я защищаю свою правду.

Какой Прохор Шаляпин в жизни?

Мы этого никогда не узнаем (смеётся). Он артист на 100%, живёт в образе и, кажется, уже сам забыл, какой он настоящий. Но он искренний, живой, эмоциональный, немного старомодный — в хорошем смысле. Думаю, он может быть прекрасным другом.

Что цените в мужчинах?

Внутреннюю силу, чувство юмора, умение держать слово. Надёжность — это главное. С моим человеком должно быть спокойно, даже когда вокруг всё рушится.

Как вам шеф-повар Константин Ивлев? Он сейчас холостяк — не хотели бы присмотреться?

Костя — огромный профессионал и очень харизматичный человек, отношусь к нему с уважением. Как мужчина он, конечно, интересен, но у меня есть принцип: не рассматриваю коллег в романтическом плане. И вообще, мне интересны люди, не связанные с нашей сферой.

Как поддерживаете форму?

Спасибо за комплимент! Всё просто: спорт, питание и дисциплина. Я занимаюсь пауэрлифтингом уже больше трёх лет — это моя любовь. Инъекции красоты давно не делаю — люблю живую мимику. Пусть будут мелкие морщинки, зато эмоции останутся живыми.

Что для вас страсть? Поделитесь страстным и простым рецептом.

Страсть — это то, ради чего я готова просыпаться раньше, работать больше, ждать дольше. Это про движение, желание и сверхмотивацию — в любви, творчестве, профессии. А страстный десерт для меня — шоколадный фондан. Для его приготовления потребуется горький шоколад 70%, сливочное масло, два яйца, один желток, 60 г сахара, 40 г муки, щепотка соли и при желании капля ванильного экстракта. Для приготовления надо смазать маслом формочку и слегка присыпать какао – это поможет фондану легко выйти после выпечки. Дальше шоколад и сливочное масло требуется растопить на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке, затем размешать до однородной массы. В отдельной миске взбиваются до легкой пены яйца, желток и сахар, затем вливается шоколадная смесь. Дальше прямо в массу просеивают муку, добавляют соль. Тесто разливается по формочкам на ¾. Десерт выпекается при температуре 200 градусов в течение 7-9 минут. Края десерта должны «схватиться», а центр – оставаться мягким и дрожащим. Перед подачей дать фондану постоять в течение 30 секунд и аккуратно перевернуть на тарелку. Подается с шариком ванильного мороженого, свежей малиной или солью сверху.