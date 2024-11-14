Ольга Бузова отказала в дуэте Филиппу Киркорову

Певица Ольга Бузова рассказала, что отказала артисту Филиппу Киркорову в дуэте в 2017 году. Причину такого шага она объяснила на концерте-вечеринке, посвященной восьмилетию сольной карьеры. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Я стольким отказала. Самому Филиппу Киркорову. В 2017 году я не подтвердила с ним дуэт, потому что мне хотелось всего добиться самостоятельно. Это был для меня шок, что сам Филипп хочет со мной спеть. Я как сейчас помню, что и хотела, а потом подумала, что все начнут говорить, что только благодаря такой значимой фигуре (добилась успеха – прим.). И я сказала нет. Пока я не добьюсь высот, не выпущу свой альбом, не соберу первый сольник, ни о каких дуэтах не может идти речи. Я артист сольного жанра», - поделилась Бузова.