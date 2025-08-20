Олексюк призналась, что ей легко далось решение рассказать о браке с Горобцом

Александрина Олексюк призналась, что ей легко далось решение рассказать о браке с Марком Горобцом. Актриса поделилась откровением с сайтом «Страсти».

Фильм «Тур с Иванушками» не только вывел карьеру актрисы на новый уровень, но и свел ее с режиссером Марком Горобцом. Союз Александрины и Марка вызвал обсуждения в Сети. Но, как признается сама актриса, ей без труда далось решение рассказать подписчикам о браке с Горобцом.

«Для меня было большой радостью рассказать поклонникам о свадьбе и предложении Марка, а не чем-то трудным», — высказалась Александрина.

Олексюк отметила, что муж принимает участие в развитии ее карьеры. Актриса всегда советуется с супругом при выборе творческих проектов.

