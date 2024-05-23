Олег Алмазов считает, что актерам из «Слова пацана» «сорвало башню» от славы. Актер высказался о звездной болезни коллег в беседе с сайтом «Страсти».

Актер сериалов «Тайны следствия» и «Запасный выход» признался, что в начале карьеры поборол звездную болезнь. По словам Олега, ему казалось, что он лучше, талантливее всех. Алмазов заявил, что был в таком состоянии 3 года. Актер вспоминает ситуацию как «страшный сон».

«Когда мне было 25-26 лет, я зазвездился. Я ходил в каком-то образе, который сам себе придумал, появилась невидимая корона на голове. Казалось, что все смотрят на меня. Я три года проходил в этом состоянии, и потом оно само прошло. Хорошо, что это было в прошлом: по молодости все простительно», — высказался Олег.

Говоря о звездной болезни, Алмазов упомянул актеров из «Слова пацана». По его мнению, молодые артисты зазнались после успеха сериала. Олег убежден, что коллегам «нужно наиграться в славу», пережить момент популярности.

«Сейчас вышел сериал «Слово пацана». Я вижу, как многим молодым ребятам сорвало башню от славы. Я смотрю на одного человека и думаю: «Мальчик мой, тебе нужно пережить этот момент». Но это пройдет, нужно просто наиграться в славу!» — резюмировал Олег.

Полное интервью Олега Алмазова о съемках в кино и преследованиях поклонниц читайте в этом материале.